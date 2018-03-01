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Потратил 43 миллиона, а заработал 6 гривен: что интересного задекларировал Насиров в 2017

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Роман Насиров
Роман Насиров / Фото из открытых источников

Экс-глава Государственной фискальной службы Роман Насиров в свою декларацию за 2017 внес заработок в 6 гривен.

Он также потратил 43 миллиона гривен, передает Bihus.Info.

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6 гривен он задекларировал как проценты по банковскому вкладу в "Укргазбанке". Его жена, Екатерина Глимбовская, заработала почти 40 тысяч гривен. Еще 9 миллионов гривен она получила от передачи прав и обязанностей по договору об участии в Фонде финансирования строительства.

Экс-глава ГФС внес в свою декларацию 55 тысяч долларов и 1 миллион 250 тысяч гривен денежных сбережений. В 2016 году он получил 420 тысяч евро, миллион долларов и более 4 миллионов гривен. Очевидно. 43 миллиона гривен он потратил в марте 2017 года на внесение залога. Половину из 100 миллионов гривен (а это полная сумма, которую просили за выход Насирова) дал тесть Александр Глимбовский.

Известно также про швейцарские часы фирмы Rolex, которые появились 28 января 2017 в день рождения Екатерины Глимбовской. Еще один Breguet Насиров получил в подарок 3 марта на свой день рождения. Супруги внесли в свои декларации коллекции вин, произведения искусства и антиквариат, пять транспортных средств, два дома и четыре квартиры.

Напомним, что Роман Насиров подозревается в хищении более 2 миллиардов гривен государственных средств. В марте 2017 был арестован, а на свободу Насиров вышел после того, как его жена внесла 100 миллонов гривен залога. А 19 января 2018 суд продлил еще на два месяца меру пресечения Насирову в виде 100 миллионов гривен залога.

В чем подозревают Романа Насирова? Его обвиняют в действиях, которые нанесли ущерб государству на 2 миллиарда гривен. В частности, Насирову инкриминируют сотрудничество с народным депутатом Александром Онищенко, во время которого Насиров отсрочил рентную плату за добычу полезных ископаемых, а нардеп проводил благодаря этому коррупционные схемы.

Теги: Деньги Новости Украины Кабинет Министров Украины е-декларирование Расследования Государственная фискальная служба Роман Насиров
Источник: 24 Канал
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