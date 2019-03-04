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      Потребительские цены на курятину остаются стабильно самыми низкими – Союз птицеводов Украины

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      Рынок мяса птицы
      Рынок мяса птицы / biz.censor.net.ua

      В течение 2018 года ценовая ситуация на рынке мяса птицы была относительно стабильной. С января по декабрь потребительские цены на тушки цыплят-бройлеров выросли всего на 5,4%, что даже меньше уровня инфляции за прошлый год,

      Об этом информирует Ассоциация "Союз птицеводов Украины" (АСПУ).

      Из всех видов мяса мясо птицы является самым дешевым. Об этом свидетельствуют выводы аналитического исследования ценового сегмента внутреннего рынка мяса, проведенного Союзом птицеводов Украины.

      "С января по декабрь 2018 года потребительские цены на тушки цыплят-бройлеров повысились на 5,4%, а на куриное филе – на 14,3%. С января по август на рынке фиксировалась ценовая стабильность, а с сентября по декабрь произошел незначительный рост потребительских цен. Подорожание продукции птицеводства обусловлено повышением себестоимости производства, постоянным увеличением цен на комбикорма, энергоносители, расходов на оплату труда и т.д. Подорожание продукции именно в осенний период можно связать с сезонным фактором, поскольку к этому времени производители сдерживают отпускные цены за счет существенного снижения рентабельности производства", – информирует исполнительный директор АСПУ Сергей Карпенко.

      Данные Союза птицеводов Украины совпадают с цифрами Института аграрной экономики.

      "Самые высокие розничные цены на тушки кур средней упитанности в конце 2018 года наблюдались в Донецкой (68,29 грн/кг), Закарпатской (61,95 грн/кг) и Одесской (61,1 грн/кг) областях, минимальные – в Черниговской (54,27 грн/кг), Днепропетровской (55,32 грн/кг) и Киевской (55,41 грн/кг) областях. Наибольший рост розничной цены на тушки кур зафиксирован в сентябре прошлого года – на 2,2% по сравнению с августом того же года. В прошлом году в большинстве месяцев наблюдалась ценовая стабильность. Розничная цена росла в пределах 0,4-1,0% по сравнению с показателями предыдущих месяцев", – свидетельствуют аналитики Института. Специалисты констатируют, что именно большой ценовой разрыв (в среднем в 1,7 раза) между мясом птицы и свининой или говядиной побуждает украинцев отдавать предпочтение курятине.

      По итогам 2018 года потребление мяса птицы составило 24,9 кг на одного человека, или 47% общего объема потребления мяса одним человеком, говядины — около 6,8 кг (13%), свинины около 21,2 кг (40%), – отмечает Сергей Карпенко.

      Для сравнения: в 2017 году каждый украинец в среднем потреблял 23,2 кг курятины (43,7%), 7,5 кг говядины (14%) и 18,7 кг свинины (42,3%).

      АСПУ прогнозирует, что в текущем году цены на курятину также будут демонстрировать относительную стабильность. Ценовая политика будет определяться общей экономической ситуацией в стране и, в незначительной степени, ценовыми трендами на внешних рынках.

      "Мы не прогнозируем резких ценовых колебаний в 2019 году, однако отпускные цены производителей в течение года будут расти пропорционально инфляционным показателям и увеличению затрат на производство", резюмировал исполнительный директор АСПУ.

      Напомним, что крупнейшим производителем курятины в Украине является МХП (ТМ "Наша Ряба"). По оценкам самой компании, она занимает 55% украинского рынка курятины.

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      Источник: 24 Канал
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