Про це заявив директор ФСБ Олександр Бортніков на засіданні Ради керівників органів безпеки і спецслужб СНД, інформує 24 Канал.

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Верхівка Кремля непокоїться за своє життя

Російські силовики вважають, що хтось може влаштувати замах на них, ідентичний до операції проти бойовиків Хезболли з дистанційним підривом їхніх гаджетів.

Результати робіт спецслужб противника зі збору відомостей про вразливості інформаційних ресурсів і конспіративного впровадження "закладок" можуть бути використані не тільки для руйнування критичної інформаційної інфраструктури, а й для організації замахів на представників державної влади за допомогою переносної електроніки у потрібний момент,

– попередив присутніх явно наляканий усім цим Бортніков.

При цьому, хто саме може готувати аналогічну операцію проти російської влади, він не уточнив.