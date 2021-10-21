Перед тем, как начала бушевать непогода, горожан предупредили об этом. Синоптики прогнозировали порывы ветра со скоростью 15 – 20 метров в секунду.
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Какие последствия непогоды заметили в городе
Обещанную погоду долго ждать не пришлось, так как деревья начали падать еще в начале дня. Сначала это заметили на входе в парк Глобы со стороны улицы Андрея Фабра. Там упала большая ветка тополя, однако она никому не причинила вреда.
А уже после этого на улице Старокозацкой гигантская часть дерева отломилась и упала на 2 припаркованных автомобиля. Это произошло неподалеку от дома №14. В результате инцидента пострадали автомобили Ford и Hyundai.
Однако самый жесткий случай произошел во дворе дома на улице Паникахи, 77а. Там упало целое дерево. Оно разбило припаркованный Audi и повредило Hyundai. Также зацепило легковушку Mazda, однако у нее нет существенных повреждений.
Поваленные деревья и их ветки в Днепре / Фото "Информатора"
Другой деревопад в этот день
Также 21 октября поднялся сильный ветер в Одессе. Это привело к падению нескольких деревьев. Однако там также пострадал человек, которого забрала скорая.
Кроме этого, там срывало буквы со здания аптеки и автовокзала. Что касается автомобилей, то в Одессе большое дерево вообще приземлилось на стоянку и зацепило сразу несколько автомобилей.