Поваленные деревья крушат авто: Днепр накрыл шквальный ветер – фото последствий

В Днепре 21 октября поднялся сильный ветер, который начал валить деревья. Где-то они просто ломались и летели на землю, а кое-где даже попадали на машины и крушили их.

Перед тем, как начала бушевать непогода, горожан предупредили об этом. Синоптики прогнозировали порывы ветра со скоростью 15 – 20 метров в секунду.

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Какие последствия непогоды заметили в городе

Обещанную погоду долго ждать не пришлось, так как деревья начали падать еще в начале дня. Сначала это заметили на входе в парк Глобы со стороны улицы Андрея Фабра. Там упала большая ветка тополя, однако она никому не причинила вреда.

А уже после этого на улице Старокозацкой гигантская часть дерева отломилась и упала на 2 припаркованных автомобиля. Это произошло неподалеку от дома №14. В результате инцидента пострадали автомобили Ford и Hyundai.

Однако самый жесткий случай произошел во дворе дома на улице Паникахи, 77а. Там упало целое дерево. Оно разбило припаркованный Audi и повредило Hyundai. Также зацепило легковушку Mazda, однако у нее нет существенных повреждений.

Поваленные деревья и их ветки в Днепре / Фото "Информатора"

Другой деревопад в этот день

В такую ветреную погоду следует быть осторожным. Не стоит ходить под деревьями, а также не оставлять под ними свои автомобили. Чтобы знать об объявлении штормовых предупреждений нужно лишь следить за сообщениями синоптиков или ГСЧС.

Также 21 октября поднялся сильный ветер в Одессе. Это привело к падению нескольких деревьев. Однако там также пострадал человек, которого забрала скорая.

Кроме этого, там срывало буквы со здания аптеки и автовокзала. Что касается автомобилей, то в Одессе большое дерево вообще приземлилось на стоянку и зацепило сразу несколько автомобилей.