Поваленные строительные краны и привязанные вагоны: жуткие фото и видео циклона в Индии

Непогода бушует в Индии. Циклон Фани всколыхнул восточное побережье страны. Сильные дожди и мощные порывы ветра уже нанесли разрушительных последствий. Почти две сотни сел подтоплены. А в городах стихия буквально вырывает окна в многоэтажках и ломает деревья и металлические конструкции вдоль дорог.

Циклон Фани уже добрался до восточного побережья Индии. Сильные ливни сопровождает мощный ветер, порывы которого достигают двухсот километров в час.

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Проехать по некоторым дорогам невозможно, а линии электропередач оборваны. Спасатели провели крупнейшую в истории эвакуацию – один миллион двести тысяч жителей отселили из регионов, где бушует стихия.

Это один из самых мощных тропических циклонов. Я планировал поехать в Пури, но уже нет возможности туда добраться. Так что придется возвращаться,

– рассказал местный житель Дипак

В городе Бхубанешвар стихия свалила 30-этажный строительный кран. Конструкция упала на дома рядом.

А в штате Одиша отсутствует телефонная связь и не работает интернет. В городе Пури нет еще и электроэнергии из-за обрыва линий электропередач. Из-за этого остановилось и водоснабжение.

На железнодорожной станции в Западной Бенгалии вагоны привязывают металлическими цепями к рельсам. Так работники магистрали надеются избежать опрокидывания подвижного состава.

Немало туристов, отдыхавших на восточном побережье Индии вынуждены были покинуть отели. Для них забронировали билеты, чтобы все смогли выехать из зоны стихийного бедствия.

"Сильный шторм, мощная буря, знаю по опыту что это такое. Мы планировали остаться здесь на несколько дней дольше. Но нам уже забронировали билеты", – добавила туристка Ашмита Батачари.



Последствия циклона в Индии

Синоптики же присвоили циклону Фани пятый – самый высокий уровень опасности.

Ветры влекут за собой немало убытков. Они валят деревья в Западной Бенгалии и Одише. Разрушены также соломенные дома в сельской местности. Телекоммуникационные линии будут повреждены. Это все повлияет на железнодорожное и автомобильное сообщение и конечно на авиацию,

– пояснил научный сотрудник Института метеорологии Индии Мрютюняй Мохапатра.



Циклон Фани

С такой мощной стихией индийцам пришлось столкнуться 20 лет назад. Тогда в 1999 году погибло 10 тысяч человек. В этот раз власти заранее массово эвакуировали людей. Миллион и 200 тысяч жителей отселили. Для них оборудовали пять тысяч временных приютов.