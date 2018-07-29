Поведение США на международной арене несет угрозу для других стран – глава МИД Ирана

Глава Министерства иностранных дел Ирана Джавад Зарифе заявил, что введение санкций стало для США чем-то вроде "наркотической зависимости".

Об этом сообщило издание Mehr.

Читайте также: Госдеп США обвинил Иран в терроризме

Отмечается, что такое заявление стало ответной реакцией на угрозы Вашингтона возобновить санкции против Тегерана.

Поведение США на международной арене несет угрозу для других стран,

– заметил Зарифе.

По его словам, пока Вашингтон изолирован и заставляет применять политическое давление для достижения целей.

"Нынешняя позиция такова, что европейские страны должны или преследовать собственные интересы, или же подчиняться интересам президента США Дональда Трампа", – говорит Джавад Зарифе.

Напомним, что президент США Дональд Трамп выступил с угрозами Ирану, предупреждая его президента Хассана Рухани о "беспрецедентных последствиях", если он продолжит угрожать Америке.