Поверили в свой же фейк об украинском наступлении: оккупанты стягивают технику к границам
Враг не прекращает обстрелов и стягивает тяжелую технику к линии разграничения, потому что якобы Украина готовит наступление. Террористы даже дату уже придумали – 24 декабря.
Просто среди белого дня над позициями украинской армии у Авдеевки летали вражеские беспилотники.
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Но легкой прогулки наши армейцы ему не дали. Когда боевики поняли, что могут потерять свой дрон, открыли огонь, началась перестрелка.
Фото с фронта
Украинские защитники говорят, если появился вражеский беспилотник, это почти всегда означает, что вскоре будет обстрел.
Только появляются беспилотники, потом частенько прилетают к нам и подствольные гранатометы, и минами пытаются бросать,
– рассказал военнослужащий ВСУ Николай.
В последнее время, по словам украинских армейцев, враг значительно активизировался. Обстрелы участились, а калибры увеличились. Что повлекло активность врага, украинские солдаты могут только догадываться.
Они там что-то себе накрутили, что у нас наступление какое-то должно быть. Может из-за этого,
– предположил военнослужащий ВСУ Дмитрий.
Горе-разведка оккупантов на прошлой неделе заявляла, что Вооруженные силы Украины пойдут в наступление 14 декабря. Когда этого не произошло, назначили новую дату – 24 декабря. Оккупанты взялись серьезно укрепляться и стягивать технику.
Между тем, бойцы Украинской армии, когда слышат заявления о якобы наступлении, только улыбаются. Но если команда – здесь все готовы вернуть украинскую землю.