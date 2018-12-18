01:37
19 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ПЕТР ПОРОШЕНКО ИТОГИ 2018 ГОДА ПРОТЕСТЫ "ЖЕЛТЫХ ЖИЛЕТОВ"
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Суровое детство Поклонской. Путин сел на дно
      Вєсті Кремля
      21:38, 18 декабря
      Вести.UA: Объединение Яценюка с Вакарчуком. Шуфрич сорвал Медведчука
      Вєсті.UA
      20:23, 18 декабря
      Как иностранцы безнаказанно грабят украинскую землю и зарабатывают на этом миллионы
      ЦРУ
      09:00, 14 декабря
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря
      Вспомнить Все: Номенклатурщики vs советские люди
      Згадати все
      22:29, 18 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ПЕТР ПОРОШЕНКО ИТОГИ 2018 ГОДА ПРОТЕСТЫ "ЖЕЛТЫХ ЖИЛЕТОВ"

      Поверили в свой же фейк об украинском наступлении: оккупанты стягивают технику к границам

      94 Читати новину українською

      Враг не прекращает обстрелов и стягивает тяжелую технику к линии разграничения, потому что якобы Украина готовит наступление. Террористы даже дату уже придумали – 24 декабря.

      Просто среди белого дня над позициями украинской армии у Авдеевки летали вражеские беспилотники.

      Читайте также: Оккупанты изменили тактику: как российские наемники провоцируют наших защитников

      Но легкой прогулки наши армейцы ему не дали. Когда боевики поняли, что могут потерять свой дрон, открыли огонь, началась перестрелка.

      Війна на Донбасі
      Фото с фронта

      Украинские защитники говорят, если появился вражеский беспилотник, это почти всегда означает, что вскоре будет обстрел.

      Только появляются беспилотники, потом частенько прилетают к нам и подствольные гранатометы, и минами пытаются бросать,
      – рассказал военнослужащий ВСУ Николай.

      В последнее время, по словам украинских армейцев, враг значительно активизировался. Обстрелы участились, а калибры увеличились. Что повлекло активность врага, украинские солдаты могут только догадываться.

      Они там что-то себе накрутили, что у нас наступление какое-то должно быть. Может из-за этого,
      – предположил военнослужащий ВСУ Дмитрий.

      Горе-разведка оккупантов на прошлой неделе заявляла, что Вооруженные силы Украины пойдут в наступление 14 декабря. Когда этого не произошло, назначили новую дату – 24 декабря. Оккупанты взялись серьезно укрепляться и стягивать технику.

      Между тем, бойцы Украинской армии, когда слышат заявления о якобы наступлении, только улыбаются. Но если команда – здесь все готовы вернуть украинскую землю.

      Автор: Евгений Назаренко
      Теги: Украина – Россия Новости Украины Война на Донбассе Оружие
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 18 декабря: разделение ДФС и что ждет храмы УПЦ МП
      18 декабря , 22:20 Главные новости 18 декабря: разделение ДФС и что ждет храмы УПЦ МП
      563
      Як екс-нардеп Червоненко поширює російські фейки
      18 декабря , 22:00 Як екс-нардеп Червоненко поширює російські фейки
      Дмитро Снєгирьов 1745
      Разбираешься в крафте: Ответь на вопросы и выигрывай подарки
      14 декабря , 09:59 Разбираешься в крафте: Ответь на вопросы и выигрывай подарки
      Топ рождественских фильмов, которые поднимут настроение
      18 декабря , 20:40 Топ рождественских фильмов, которые поднимут настроение
      18988
      Ветеран-дизайнер про животный страх, мифы и пользу губки для обуви
      18 декабря , 20:00 Ветеран-дизайнер про животный страх, мифы и пользу губки для обуви
      Євгенія Мазур 105
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук