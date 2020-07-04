Премьер-министр Денис Шмыгаль убежден, что отставка Якова Смолия с должности главы Нацбанка не повлияет на курс гривны. Сейчас финансовая ситуация в стране стабильная.

Самое важное – не допустить образования мифов, спекуляций и манипуляций об отставке Смолия, отметил Шмыгаль в эфире "Свободы слова Савика Шустера", сообщает 24 канал.

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По словам премьера, независимость Нацбанка гарантирована Конституцией и прописана в украинском законодательстве.

Глава правительства назвал заданиями НБУ обеспечение

стабильности денежной единицы Украины;

ценовой стабильности;

финансовой стабильности, в частности стабильности банковской системы;

устойчивости экономического развития Украины и поддержки экономической политики правительства в условиях сохранения первых трех пунктов.

Шмыгаль отметил, что у правительства и НБУ сложились конструктивные отношения и проходят профессиональные дискуссии.

Дискуссии жесткик, потому что они призваны обеспечить те четыре пункта, которые есть в заданиях Национального банка,

– заявил премьер.

Экономика стабильная, отставка Смолия на курс не повлияет

Шмыгаль также отметил, что сейчас финансовая ситуация в стране стабильная.

"Ликвидность банков по состоянию на начало этого месяца – это 200 миллиардов долларов, остаток на едином казначейском счете – 135 миллиардов долларов", – рассказал глава правительства.

И добавил, что на совещаниях с НБУ прорабатывали общую политику для выхода из экономического кризиса. Ее суть в плавном снижении учетной ставки НБУ.

По словам премьера, из-за отставки главы НБУ, конечно, есть напряжение и волнение, но "законодательство Украины прописано так, что замена руководителя Нацбанка никак не повлияет на курс валюты".

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