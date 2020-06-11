Как транш МВФ повлияет на инфляцию: ответ НБУ
Первый транш Международного валютного фонда позволит поддержать низкий уровень роста цен в Украине. В НБУ говорят, что благодаря деньгам от МВФ также сдержат инфляцию.
Падение экономики будет сильнее, чем ожидали
Транш МВФ способствует макроэкономической стабильности в Украине. Об этом сообщил заместитель председателя Нацбанка Олег Чурий на брифинге в Киеве, передает 24 канал.
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Чурий сообщил, что результаты сотрудничества с МВФ закладывались в макроэкономические прогнозы НБУ. Однако есть и негативные новости: падение экономики во втором квартале 2020 года будет сильнее, чем планировали в Нацбанке.
До конца года Киев должен получить 5 миллиардоа долларов от различных организаций, половина из этих денег поступит от Международного валютного фонда.
Эти средства позволят в полном объеме профинансировать бюджетные расходы на преодоление негативных последствий пандемии коронавируса и карантинных мероприятий. Кроме того, они обеспечат наращивание международных резервов в течение этого года, несмотря на осуществление значительных платежей по внешнему государственному долгу,
– сообщили в Нацбанке.
11 июня, проинформировали в НБУ, объем международных резервов Украины вырастет до 27 миллиардов долларов.
Учетная ставка снижена до рекордного уровня
Также в Нацбанке отметили, что учетную ставку удалось снизить до минимального уровня за почти 30 лет – тоже благодаря траншу.
Что такое учетная ставка?Учетная ставка – это процент, под который НБУ предоставляет средства банкам и, соответственно, ниже которого коммерческим банкам невыгодно давать кредиты клиентам. Чем больше ставка, тем дороже становятся деньги в экономике.
С 12 июня 2020 года учетную ставку снизят до 6% годовых.
Что известно о программе сотрудничества с МВФ
- 21 мая Украина и МВФ окончательно договорились о новой программе кредитования Stand By Arrangement (SBA).
- Ранее МВФ и Украины обсуждали другую программу финансирования из-за кризисной ситуации – так называемую программу EFF. Она изначально предполагала 5,5 миллиарда долларов кредита. Затем говорилось о 8 миллиардах в течение трех лет, 5 из которых Украина получила бы до конца 2021 года.
- Но в конце концов Фонд переориентировался и заменил ее Stand By.
- 9 июня в МВФ приняли решение о выделении Украине 5 миллиардов долларов по новой 18-месячной программе финансирования. Деньги должны пойти на борьбу с последствиями коронавируса.
- Первый транш Международного валютного фонда объемом в 2,1 миллиарда долларов уже направлен в Украину, как ожидается, он должен поступить 11 июня.