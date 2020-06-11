Первый транш Международного валютного фонда позволит поддержать низкий уровень роста цен в Украине. В НБУ говорят, что благодаря деньгам от МВФ также сдержат инфляцию.

Падение экономики будет сильнее, чем ожидали

Транш МВФ способствует макроэкономической стабильности в Украине. Об этом сообщил заместитель председателя Нацбанка Олег Чурий на брифинге в Киеве, передает 24 канал.

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Чурий сообщил, что результаты сотрудничества с МВФ закладывались в макроэкономические прогнозы НБУ. Однако есть и негативные новости: падение экономики во втором квартале 2020 года будет сильнее, чем планировали в Нацбанке.

До конца года Киев должен получить 5 миллиардоа долларов от различных организаций, половина из этих денег поступит от Международного валютного фонда.

Эти средства позволят в полном объеме профинансировать бюджетные расходы на преодоление негативных последствий пандемии коронавируса и карантинных мероприятий. Кроме того, они обеспечат наращивание международных резервов в течение этого года, несмотря на осуществление значительных платежей по внешнему государственному долгу,

– сообщили в Нацбанке.

11 июня, проинформировали в НБУ, объем международных резервов Украины вырастет до 27 миллиардов долларов.

Учетная ставка снижена до рекордного уровня

Также в Нацбанке отметили, что учетную ставку удалось снизить до минимального уровня за почти 30 лет – тоже благодаря траншу.

Что такое учетная ставка?Учетная ставка – это процент, под который НБУ предоставляет средства банкам и, соответственно, ниже которого коммерческим банкам невыгодно давать кредиты клиентам. Чем больше ставка, тем дороже становятся деньги в экономике.

С 12 июня 2020 года учетную ставку снизят до 6% годовых.

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