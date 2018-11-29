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      Повлияет ли военное положение на добычу газа и работу ГТС в Украине: заявление "Нафтогаза"

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      Военное положение не повлияет на добычу газа и работу ГТС в Украине
      Военное положение не повлияет на добычу газа и работу ГТС в Украине / Фото из открытых источников

      Военное положение, которое было введено в десяти областях Украины с 26 ноября, не будет оказывать негативного влияния на добычу газа и работу газотранспортной системы.

      Об этом в эфире одного из украинских телеканалов сообщил глава НАК "Нафтогаза" Андрей Коболев, передает УНИАН.

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      Чиновник надеется, что контрагенты не будут злоупотреблять таким моментом контракта как форс-мажор.

      Я не вижу никакой проблемы военного положения, как для работы газотранспортной системы, нефтетранспортной системы, так и для добычи газа. Есть некоторые юридические аспекты и мы надеемся, что наши контрагенты не будут злоупотреблять таким элементом контракта как "форс-мажор", который может применяться в условиях военного положения. Но во всех остальных случаях я прямого влияния не вижу,
      – сказал Коболев.

      Напомним, 25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения, 24 украинских моряка попали в плен и были арестованы. Россия также задержала 3 захваченные украинские корабли.

      Вечером 26 ноября Верховная Рада приняла постановление о введении в Украине режима военного положения. Утром 28 ноября глава Верховной Рады Андрей Парубий подписал законопроект об утверждении Указа Президента Украины "О введении военного положения в Украине". Впоследствии закон о военном положении подписал и Президент Украины Петр Порошенко.

      Официально военное положение в 10 областях Украины начало действовать 28 ноября и продлится до 26 декабря.

      Что надо знать о военном положении в Украине: смотрите видео

       

       

       

      Теги: Новости Украины Новости политики Военное положение в Украине Нафтогаз
      Источник: 24 Канал
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