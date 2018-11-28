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      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ

      Повлияет ли военное положение на Объединительный собор: в УПЦ КП дали объяснение

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      Военное положение не помешает провести Объединительный собор относительно УПЦ
      Военное положение не помешает провести Объединительный собор относительно УПЦ / Фото из открытых источников

      Введение военного положения в Украине из-за открытой агрессии России в Азовском море не помешает провести Объединительный собор, на котором должны объявить о создании единой Украинской православной церкви и избрать ее предстоятеля.

      Об этом сообщил спикер УПЦ КП Евстратий Зоря, передают "Украинские новости".

      Читайте также: Введение военного положения в Украине: что оно меняет в жизни украинцев

      Священнослужитель отметил, что особый порядок также не повлияет и на получение Томоса автокефальной церковью.

      По словам представителя УПЦ КП, Объединительный собор будет проходить в Киеве, в котором не введено военное положение.

      Ранее глава УПЦ КП Филарет отмечал, что Собор может пройти в Софийском соборе в Киеве.

      Напомним, 25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Впоследствии, Россия захватила три украинских судна.

      В ночь на 26 ноября прошло заседание СНБО, на котором рассмотрели вопрос вероятного введения военного положения в Украине в связи с эскалацией конфликта в Азовском море. 26 ноября Президент Украины Петр Порошенко поддержал предложение военного комитета о введении военного положения.

      Вечером 26 ноября Верховная Рада Украины проголосовала за введение военного положения в 10 областях и внутренних водах Азово-Черноморской акватории. Оно продлится 30 дней с 14 часов 26 ноября.

      Что такое военное положение? Это не объявление войны, а особый правовой режим, который вводится в Украине или в отдельных ее местностях в случаях вооруженной агрессии против Украины, нападения на нее, а также если существует опасность для независимости и территориальной целостности государства. Правовой основой введения военного положения является Конституция Украины, закон Украины "О правовом режиме военного положения", а также указ президента. Чтобы решение СНБО вступило в силу, за него должна проголосовать Верховная Рада. Закон "О правовом режиме военного положения" предусматривает ряд положений по изменению прав и свобод граждан, однако не обязательно все они будут введены. Исчерпывающий перечень прав и свобод человека как гражданина, которые в течение действия военного положения будут ограничены, и срок их ограничения, должны содержаться в Указе Президента.

      Что нужно знать о военном положении в Украине: смотрите видео

       

       

      Теги: Новости Украины Новости политики Военное положение в Украине УПЦ КП Единая поместная церковь Религия Томос
      Источник: 24 Канал
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