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      Повлияют ли обвинения депутата от БПП в убийстве Гандзюк на рейтинги Порошенко

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      Паламарчука обвинили в причастности к нападению на Гандзюк
      Паламарчука обвинили в причастности к нападению на Гандзюк / Громадське

      Причастность депутата от БПП Паламарчука к нападению и гибели активистки Екатерины Гандзюк должно установить следствие. На рейтинги Порошенко это не слишком повлияет. Хотя в целом увеличит уровень недоверия ко всем политикам.

      Об этом 24 каналу рассказал политический эксперт Петр Олещук.

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      По его словам, версия о причастности Паламарчука не выглядит необоснованной. Депутат от БПП имеет тесную связь с правоохранительными органами Херсонской области, куда ведут концы дела нападения и гибели Екатерины Гандзюк. По мнению Олещука, эту версию будут продвигать в СМИ. Паламарчук может стать для Порошенко своего рода Литвином – политиком, у которого из-за возможной причастности которого к убийству журналиста Гонгадзе, упали рейтинги тогдашнего президента Кучмы.

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      Впрочем, отмечает эксперт, скандалов вокруг Порошенко и так много. К тому же, в этом скандале фигурирует не сам Порошенко. Ситуация будет бить больше по генпрокурору юрию Луценко и министру внутренних дел Авакову. Это компетенция правоохранительных органов. Луценко будет выполнять функцию буфера.

      К большинству представителей БПП можно выдвинуть какие-то претензии. От Гончаренко – до Розенблата. Политтехнологи избрали такую схему, как ответ на скандалы: проблемы есть, но главное, что Порошенко защищает нас от России, обеспечивает евроинтеграцию. А все нападки – то за ними прямо или косвенно стоят агенты России. Поэтому дополнительный скандал мало что изменит. Рейтинг Порошенко невысок, но он сохраняет электоральное ядро. Существенное ухудшение рейтинга Порошенко возможно, к примеру, если он бы лично влиял на нападение на Екатерину Гандзюк,
      – отметил Петр Олещук.

      В то же время политолог подчеркивает: скандалов в Украине очень много, и у общества на них выработался иммунитет. Компромат уже не срабатывает.

      Единственное, на что влияет компромат, – на рост недоверия ко всем политикам, в целом негативное отношение к правящей элите. Появление так называемых новых лиц, рост рейтингов комиков, певцов – реакция общества на самодискредитацию политической элиты. В том числе, из-за постоянной войны компроматов,
      – отметил Олещук.

      Напомним, 31 июля в Херсоне облили серной кислотой Екатерину Гандзюк – известную активистку и советника мэра города. После нескольких месяцев борьбы врачей за ее жизнь, Екатерина все же умерла...

      22 августа глава ведомства Сергей Князев сообщил, что в целом правоохранители задержали шесть человек, подозреваемых в совершении преступления. Четверо из них уже признались в причастности к преступлению. 4 ноября Екатерина Гандзюк умерла. Официальная причина смерти активистки – полиорганная недостаточность и химические ожоги с привлечением 39% тела в результате нападения с использованием химического вещества.

      Кто такой Николай Паламарчук?Это народный депутат от БПП, бывший работник органов внутренних дел, генерал полиции. Считается "смотрящим" президента Порошенко в Херсонской области, местная общественность неоднократно обвиняла его в коррупции и рейдерстве сельхозпредприятий.

      Что известно о смерти Екатерины Гандзюк: смотрите видео

       

      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости политики Блок Петра Порошенко Новости Украины Екатерина Гандзюк Алексей Порошенко Юрий Луценко
      Источник: 24 канал
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