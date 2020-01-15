Повлияли ли протесты "красных линий" на позицию Зеленского в Нормандии: мнение Казарина

На позицию Владимира Зеленского на нормандской встрече могли повлиять как его советники, так и протесты "красных линий". Вполне возможно, что президент и сам эволюционировал в своих убеждениях.

Такое мнение в интервью 24 каналу высказал журналист и телеведущий Павел Казарин.

Читайте также: Может прийти человек, который победит, – Казарин рассказал, что будет после смерти Путина

"Не знаю. Для этого нужно быть Владимиром Зеленским или входить в его ближайшее окружение. Чтобы сказать, эволюционировал ли он, к кому прислушался, из-за чего начал занимать ту публичную позицию, которую занимает сегодня. Я не исключаю, что эти акции частично сыграли свою роль", – пояснил журналист.

Казарин подчеркнул, что в Украине есть несколько приоритетов ("повесток" – дословно):

Есть люди, выступающие за приоритет холодильника, за бытовое благополучие. Они, например, часто в избирательных бюллетенях ставили крестик напротив фамилии Юлии Тимошенко или Ляшко. Потому что они им обещали все и сразу.

Есть люди, которые голосуют за "повестку" капитуляции, за "повестку" примирения с агрессором на его же правилах. Они ставят крестик напротив партии ОПЗЖ.

Есть люди, которые голосуют за приоритет суверенитета. Во втором туре президентских выборов они голосовали, например, за Петра Порошенко. На парламентских выборах их голоса распылились. Потому что было несколько партий, которые предлагали "повестку" суверенитета: объединенные националисты, "Европейская солидарность", "Голос" и ряд других. Но да, они, возможно, в численном меньшинстве. На самом деле, организованное меньшинство – это всегда очень сильная и сплоченная часть общества.

"Возможно, протесты действительно каким-то образом что-то изменили в сознании шестого президента Украины. Возможно, просто у него есть неплохие советники в окружении. Наконец, возможно, он и сам эволюционировал. Все президенты, все люди эволюционируют", – подытожил Казарин.

Что известно об акциях "Нет капитуляции"На марши "Нет капитуляции" вышли люди в ряде городов Украины, в частности, – Львове, Харькове, Днепре и Хмельницком. Они озвучили "красные линии", за которые требовали не выходить президента Зеленского на нормандской встрече.

Видео полного интервью с Павлом Казариным