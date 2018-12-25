Повод бояться: какие изменения будут на таможенном контроле

22 декабря в Украине началась операция по перекрытию "черного" импорта и сокращению объемов "серого" импорта.

За три месяца до президентских выборов премьер-министр Владимир Гройсман при поддержке президента Петра Порошенко предприняли попытку поменять правила игры на таможне. Попытка не первая за последние годы – хотя, пожалуй, впервые нет шумихи, наоборот, полное молчание. С 22 декабря на таможне начался и новый передел влияния – команда бывшего экс-главы ГФС Мирослава Продана, в которую входит и нынешний и.о. Александр Власов, отстраняется от оперативного управления таможней, и все полномочия переходят к и.о. замглавы ГФС Виктору Кривицкому.

По данным "Цензор.Нет", таможне поставлена задача повысить сборы в бюджет в феврале-марте не менее чем на 25% по сравнению с 2017-м годом. Как это происходит и насколько это реально?

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Кадровые перемены

Как известно, Гройсман непосредственно контролирует управление всеми потоками на таможне, а Порошенко контролирует его деятельность с помощью СБУ. Вместо единой системы управления на таможне происходили и происходят борьба за потоки и влияние, что привело к полному хаосу в менеджменте, к масштабному росту черного" импорта, и к снижению налоговых поступлений с "серого" импорта в результате занижения таможенной стоимости.

Гройсман многократно пытался уйти от контроля Порошенко, единства действий среди лидеров Блока Петра Порошенко никакого не было. Апофеозом конфликта между президентом и премьером стало дело Мирослава Продана – экс-и.о. главы ГФС, ставленника Гройсмана в июле 2018-го, телефон которого СБУ вскрыла и задокументировала взятки, коррупцию, незаконное обогащение. Дело Продана наносило удар по ближайшему окружению премьера и по нему лично. Президент использовал дело как аргумент, чтобы посадить Гройсмана за стол переговоров.



Петр Порошенко и Владимир Гройсман / Фото ЦензорНет

И незадолго до дня выборов Порошенко и Гройсман нашли общий язык. На минувшей неделе в руководстве таможни премьер-министр произвел знаковые кадровые изменения, которые являются частью большого пакета договоренностей.

Исполняющий обязанности главы ГФС Александр Власов полностью отстранен от контроля таможни решением самого Гройсмана. Вся полнота ответственности возложена на исполняющего обязанности заместителя начальника ГФС Виктора Кривицкого. Кривицкий – также человек премьера. Отстранение Власова не означает его опалы – просто в администрации президента его считают неспособным менеджировать изменения такого масштаба, а с Кривицким взаимодействие лучше, и это непосредственная его сфера ответственности. Он впервые должен построить коммуникацию и взаимодействие между всеми структурами власти, отвечающими за обстановку на границе – ГФС, СБУ, ГПУ, МВД.

В среду Гройсман заменил самых одиозных людей Продана и Власова на ряде ключевых постов. Премьер-министр убрал в отпуск главу департамента по организации противодействия таможенным правонарушениям Василия Поезда – на его место назначен Руслан Фирсов. Замена знаковая – Поезд был человеком из команды Мирослава Продана и Юрия Атаманюка. Атаманюк – люстрированный экс-чиновник эпохи Клименко, один из самых богатых людей в Украине, владелец большого числа объектов недвижимости, огромного состояния. Атаманюк большую часть времени проработал на госслужбе, замешан в массе самых грязных коррупционных скандалов, является по праву одним из символов коррупции ГФС. Он сохранял и сохраняет огромное влияние на теневые схемы управления таможней, поскольку новой власти "специалисты" по коррупции оказались тоже нужны, к сожалению.

И вот Поезд ушел

Еще одно знаковое событие – Гройсман отстранил от должности исполняющего обязанности главы Одесской таможни Сергея Мартынова. Его место занял Сергей Тупальский – начальник Киевской региональной таможни. По слухам, следующей отставкой может быть увольнение только что назначенного главы департамента ГФС по предотвращению и выявлению коррупции Александра Халковского – личное доверенное лицо Власова.

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Что планируется сделать?

Бесконтрольность и полный развал управления таможней привели к тому, что в Украине существует три вида импорта.

"Белый" импорт – легально оформление товаров международными компаниями и небольшим числом украинских.

"Серый" импорт – когда идет занижение таможенной стоимости либо подмена документов товара на документы товара с низкой таможенной стоимостью – это самый распространенный и обычный метод ввоза товаров через морские порты Украины. Бюджет получает сборы, но на порядок ниже, чем положено при легальном оформлении.

"Черный" импорт – ввоз товаров мелкими партиями через пограничные переходы на западной границе, а также ввоз товаров через порты под видом транзита или оформления на внутренних таможнях. Это быстро растущая схема, до 30% рынка, которая затрудняет наведение порядка в портах. Никаких налогов в этом случае не платят.



Виктор Кривицкий

Планируется сделать простые и логичные шаги, которые, вообще-то государство уже давным-давно должно было ввести в обычную практику работы. По данным из различных источников "Цензор.Нет", в общих чертах ожидаются такие меры:

1. В Одесской (Одесса-порт, Черноморск, Южный), Николаевской, Херсонской таможнях с привлечением таможни, пограничной службы, СБУ поставлена задача: а) контролировать достоверность декларирования грузов и б) в некоторых случаях – контроль перемещение грузов вне таможенного контроля.

2. Бориспольская таможня: а) контроль достоверности грузов, б) контроль правильности написания торговых марок, в) предотвращение ввоза товаров, нарушающих права интеллектуальной собственности.

3. Волынская, Львовская, Черновицкая, Закарпатская таможни: а) контроль за перемещением автотранспорта без деклараций, б) контроль за перевозом товаров в микроавтобусах, в) контроль за перемещением товаров, которые декларируются в ЕС как коммерческие, а в Украине – как личные вещи, г) контроль за оформлением грузов в таможнях прибытия, куда направляется груз из портов, а по пути зачастую подменяется или вообще исчезает, д) предотвращение ввоза коммерческих партий товаров под видом почтовых отправлений, е) контроль транзитных грузов, и прежде всего контроль схем "прерванного транзита", когда транзит является только предлогом для ввоза товаров.

Итак, цель таможенной операции: максимальное снижение "черного импорта" в Украину через западную границу, а также сокращение легализованных схем "черного" ввоза через морские и воздушные порты. "Серый" импорт при этом пострадает незначительно, и полностью сохранит свое значение, но объемы поступлений должны в этом сегменте значительно возрасти из-за выдавливания "черного".

Какими будут результаты?

Очевидно, что без изменения системы, такой штурм таможни может быть только временным решением. Если государство не предпримет системные шаги – очень скоро новые "черные сотни" снова забуксуют, и объемы "черного" импорта для покрытия неудобств от новой схемы резко возрастут. То есть ситуация может резко усугубиться, и сборы в бюджет после кратковременного взлета затем упадут.

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Судя по всему, в январе объемы "серого" и "черного" импорта значительно просядут – импортеры начнут искать уязвимости и договоренности в новой схеме. Пойдет только "лобовой" импорт – когда товары завозят в соответствии с номенклатурой, наименование, вес брутто и нетто соответствуют реальным. Тарифы поднимут.

Так, по данным источников на таможне, по импортерам тканей достигнута такая договоренность – тарифы на растаможку не менее 0,9 доллара за кг, при этом разница брутто-нетто веса при поставке не должна заявляться выше 4%. До последнего времени средняя стоимость "растаможки" ткани составляла по таможенной базе примерно 0,5 доллара за кг.

Составная часть плана – правительство и президент якобы предпримут попытку добиться наконец важнейших системных решений – заключить соглашения о совместном таможенном контроле с Польшей, Венгрией, Румынией и Словакией. Только совместный контроль и общие базы данных позволят обуздать потоки "черного" импорта на западных границах.

Позитивный опыт у Украины уже есть. В настоящее время Украина создала систему совместного контроля на границе с Молдовой – и это позволило заметно упорядочить ситуацию и во многом снизить вал "черного" и "серого" импорта из российского криминального анклава Приднестровья.

В ближайшее время станет ясно – способно ли наше государство защитить свои интересы в ЕС и получить поддержку Европы в организации совместного таможенного контроля? Это будет реальный шаг в экономической интеграции и защите таможенных границ Украины.

Сработает?

Отступать назад правительству Гройсмана уже некуда. Поступления налогов и сборов сокращаются. Зафиксированный импорт товаров в декабре 2018-го сократился на 11% по сравнению с декабрем 17-го года, а сборы упали еще больше в результате увеличения "черного" неконтролируемого импорта. При этом самое большое падение в декабре по всем товарным группам – импорт товаров народного потребления – минус 41% по сравнению с 2017-м. Наглядная демонстрация падения покупательской способности в условиях кризиса и военного положения.

Будет ли новая стратегия, которая не афишируется, результативной? Пока мы видим только планы и остановку потоков в портах. В принципе, учитывая, что границы давно контролирует мафия, в том числе в погонах, ожидать быстрых глобальных изменений нельзя. Ведь государство на границе пока не появилось, там правят феодальные интересы киевских и местных "князей", каждый политик, включая высших руководителей, бьется за ввоз чего-то близкого ему самому, и думает не о государственных интересах на таможне, а об интересах какой-то родной и знакомой фирмы, таскающей грузы через границу.

Систему построить времени нет, но судя по всему, организаторы таможенных потрясений решили поменять правила игры, и наладить порядок взаимодействия между государственными структурами в "ручном" режиме, временно, на период до парламентских выборов. Что ж, кратковременный эффект может последовать, главное, чтобы это не стало просто поводом поменять "кассиров". Будем следить за развитием ситуации и нового эксперимента на таможне, и за тем, кто станет наибольшим выгодополучателем – бюджет или чей-то частный карман?

Главным показателем, что государство хочет провести реформы и обеспечить легализацию импорта должны стать договора о совместном контроле границы с таможнями стран Евросоюза. Это вызов для украинской власти по своему значению ничуть не меньший, чем получение безвизового режима.

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