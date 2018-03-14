Повод для беспокойства, – The New York Times о назначении нового директора ЦРУ

Дональд Трамп впервые назначил на пост директора ЦРУ женщину – Джину Хеспел. Такая кадровая ротация стала возможной после отставки госсекретаря США Рекса Тиллерсона, место которого занял шеф разведывательного управления Майк Помпео.

Как отмечает авторитетное издание The New York Times, назначение Хеспел, которая до этого исполняла обязанности заместителя директора ЦРУ, – это повод для беспокойства, ведь именно она имеет непосредственное отношение к применению пыток в отношении подозреваемых в терроризме.

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Так, чиновница принимала участие в программе ЦРУ, в рамках которой подозреваемых боевиков передавали иностранным правительствам и держали на секретных объектах, где сотрудники разведывательного бюро их пытали, говорится в статье.

Хеспел руководила секретной тюрьмой ЦРУ в Таиланде и даже проводила жестокие допросы нескольких задержанных, в частности Абу Зубайди и Абд аль-Рахима аль-Нашири, акцентирует внимание издание. Зубайда не менее 83 раз за месяц подвергался пыткам водой и другим жестокостям.

Пытки записывались на видео, записи хранились в отделении ЦРУ в Таиланде, пока в 2005 году их не уничтожили. Кто это сделал? Хеспел на тот момент была в штаб-квартире ЦРУ. Хотя управление заявило, что решение об уничтожении принял начальник Хеспел Хосе Родригес, ее имя все же указывалось в распоряжении,

– замечает автор публикации.

Как отмечается, Хеспел фактически руководила противозаконной программой, и если во время слушаний по утверждению ее в должности она решительно не отступится от применения пыток, ее выдвижение на столь высокий административный пост будет сигнализировать о том, что Трамп равнодушен к этой жестокости. Поэтому члены Конгресса и групп по защите интересов общественности должны четко заявить, что в таком случае назначение Хеспел недопустимо, заключает NYT.

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Напомним, 13 марта президент США Дональд Трамп уволил Рекса Тиллерсона и назначил новым главой Госдепа США Майка Помпео, который возглавлял ЦРУ.