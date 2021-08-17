Правоохранители установили, что подозреваемые это сделали, чтобы увеличить посевную площадь. Это произошло в 2021 году, вероятно, во время посевного периода весной.

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Культивировали курганы в двух районах

Мужчины объяснили, что хотели увеличить посевную территорию и объемы урожая. Поэтому они провели культивацию нескольких земельных участков на территории Синельниковского и Васильковского районов.

Однако аграрии не учли, что эти земли расположены на объектах культурного наследия. Поэтому теперь им грозит уголовная ответственность.

Как их могут наказать

Мужчин будут судить по статье о самовольном занятии земельных участков в охранных зонах. Максимальное наказание по ней – от 2 до 4 лет тюрьмы.

Что такое курган Высокая земляная или каменная насыпь над древним захоронением. В таких могилах хоронили десятки разных древних народов. В Украине больше всего захоронений такого типа принадлежат киммерийцам, скифам и сарматам. То есть периода от 9 века до нашей эры 3 века нашей эры. Данные взяты из Википедии

Тоже о курганах на Днепропетровщине

В этом же регионе весной 2021 года более месяца продолжались археологические раскопки древнего кургана. Там обнаружили человеческие захоронения, фрагменты керамики, а также каменный кромлех эпохи энеолита.

Кромлех – сооружения с вертикально поставленными камнями, которые частично закопаны. Находка крайне ценная, поскольку она по меньшей мере на несколько сотен старше британского Стоунхенджа.