Правоохранители начали расследовать этот инцидент. Если виновных найдут, им грозит тюрьма.

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Осквернили меморіал загиблим воїнам на Дніпропетровщині
Поврежденные мемориальные камни в Желтых Водах / Фото Нацполиции

Виновных устанавливают

  • Правоохранители установили, что в целом повредили 5 плит мемориального комплекса.
  • На фото с места видно, что в части мемориальных камней полностью вырваны плиты со списками имен.
  • На некоторых смогли сорвать только одну половину имен.
  • Сейчас правоохранители пытаются установить причастных к этому преступлению
  • Инцидент расследуют как надругательство над могилой или другим местом захоронения.
  • Максимальное наказание по соответствующей статье – от 3 до 5 лет тюрьмы.

Осквернили меморіал загиблим воїнам на Дніпропетровщині
Камень, который повредили не полностью / Фото Нацполиции