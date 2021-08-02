Повредили мемориал погибшим воинам на Днепропетровщине: фото

2 августа 2021 , 21:42
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Источник:

полиция Днепропетровщины

В городе Желтые Воды Днепропетровской области 1 августа повредили мемориал погибшим во Второй мировой войне. Там вырвали несколько плит с именами погибших.

Правоохранители начали расследовать этот инцидент. Если виновных найдут, им грозит тюрьма.

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Поврежденные мемориальные камни в Желтых Водах / Фото Нацполиции

Виновных устанавливают

  • Правоохранители установили, что в целом повредили 5 плит мемориального комплекса.
  • На фото с места видно, что в части мемориальных камней полностью вырваны плиты со списками имен.
  • На некоторых смогли сорвать только одну половину имен.
  • Сейчас правоохранители пытаются установить причастных к этому преступлению
  • Инцидент расследуют как надругательство над могилой или другим местом захоронения.
  • Максимальное наказание по соответствующей статье – от 3 до 5 лет тюрьмы.


Камень, который повредили не полностью / Фото Нацполиции

Обратите внимание! 6 июля на Вечном огне памятника Неизвестному матросу в Одессе компания устроила пикник. Несколько человек начали не только пить пиво, но и готовить пищу на огне мемориала. Впоследствии туда пришел работник муниципальной стражи и объяснил, что не стоит так делать.
Автор: Олександр Марчак