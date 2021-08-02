Повредили мемориал погибшим воинам на Днепропетровщине: фото
2 августа 2021 , 21:42Читати новину українською
Источник:полиция Днепропетровщины
В городе Желтые Воды Днепропетровской области 1 августа повредили мемориал погибшим во Второй мировой войне. Там вырвали несколько плит с именами погибших.
Правоохранители начали расследовать этот инцидент. Если виновных найдут, им грозит тюрьма.
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Поврежденные мемориальные камни в Желтых Водах / Фото Нацполиции
Виновных устанавливают
- Правоохранители установили, что в целом повредили 5 плит мемориального комплекса.
- На фото с места видно, что в части мемориальных камней полностью вырваны плиты со списками имен.
- На некоторых смогли сорвать только одну половину имен.
- Сейчас правоохранители пытаются установить причастных к этому преступлению
- Инцидент расследуют как надругательство над могилой или другим местом захоронения.
- Максимальное наказание по соответствующей статье – от 3 до 5 лет тюрьмы.
Камень, который повредили не полностью / Фото Нацполиции