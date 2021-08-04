Речь идет о мемориальных комплексах, которые расположены на проспекте Мира. Об этом рассказал в сети бывший депутат горсовета Кривого Рога Николай Колесник.
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Полностью разрушили плиту
У мемориала ликвидаторам оторвали переднюю плиту из гранита. Она была прикреплена в подножии монумента.
На фото с места видно, что плита в момент падения разбилась. Поэтому восстановить ее уже невозможно. Поэтому в памятнике, который открыли лишь 2 года назад, вероятно, появится новая плита.
Украли гильзы
Другой памятник, который повредили – мемориал погибшим в Иловайском котле героям. Его злоумышленники практически ограбили. Там оторвали и похитили гильзы, которые были прикреплены к монументу. Именно здесь люди всегда оставляли цветы.
На их месте остался лишь след, который по форме похож на листочки клевера. В сети предполагают, что эту часть памятника забрали, чтобы сдать на металлолом.
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Поврежденные в Кривом Роге памятники / Фото Николая Колесника и "Первого городского"
Что такое Иловайский котел?
Это событие называют одним из самых трагических за время российско-украинского вооруженного конфликта. Оно произошло в августе 2014 года. Когда украинские войска пошли в наступление на Иловайск в Донецкой области, Россия отправила на Донбасс 8 батальйонно-тактических групп кадровых российских военных. Впоследствии стало известно, что силы противника преобладали в 17 раз.
Украинские бойцы тогда оказались в кольце и президент России Владимир Путин предложил им выйти без оружия так называемыми "зелеными коридорами". Утром 29 августа колонны украинцев начали выходить из Иловайска и были коварно расстреляны российскими военными. В этих боях погибло 366 украинских воинов, еще 429 получили ранения, а 300 – попали в плен.