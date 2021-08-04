Вандалы осквернили сразу 2 памятника героям в Кривом Роге: фото разрушений

В Кривом Роге ночью 3 августа вандалы осквернили сразу 2 памятника скверу Героев. Повреждения получили памятники ликвадаторам Чернобыльской АЭС и памятник воинам, погибшим под Иловайском.

Речь идет о мемориальных комплексах, которые расположены на проспекте Мира. Об этом рассказал в сети бывший депутат горсовета Кривого Рога Николай Колесник.

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Полностью разрушили плиту

У мемориала ликвидаторам оторвали переднюю плиту из гранита. Она была прикреплена в подножии монумента.

На фото с места видно, что плита в момент падения разбилась. Поэтому восстановить ее уже невозможно. Поэтому в памятнике, который открыли лишь 2 года назад, вероятно, появится новая плита.

Украли гильзы

Другой памятник, который повредили – мемориал погибшим в Иловайском котле героям. Его злоумышленники практически ограбили. Там оторвали и похитили гильзы, которые были прикреплены к монументу. Именно здесь люди всегда оставляли цветы.

На их месте остался лишь след, который по форме похож на листочки клевера. В сети предполагают, что эту часть памятника забрали, чтобы сдать на металлолом.

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Поврежденные в Кривом Роге памятники / Фото Николая Колесника и "Первого городского"