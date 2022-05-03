Повреждены три электрические подстанции, — Козицкий об ударах по Львову

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Львову. В результате повреждены 3 электрические подстанции.

Сейчас в городе работают над восстановлением электроснабжения в обесточенных районах. Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

Заметьте Из-за обстрела Львова ряд поездов Укрзализныци проследуют с задержкой

Из-за повреждений подстанций есть проблемы с водоснабжением

Максим Козицкий сообщил, что сейчас во Львове работают над восстановлением электроснабжения, в частности через подключение к альтернативным источникам.

Мэр Львова Андрей Садовый уточнил, что из-за повреждений подстанций в некоторых районах также возникли проблемы с водоснабжением. Из-за обесточивания 2 насосные станции не работают.

Две насосные станции без тока. Восстанавливаем водоснабжение через альтернативные источники электроэнергии,

– заявил Садовый.

Максим Козицкий про удары по Львову: смотрите видео

Ракетные удары по территории Украины: главное

Вечером 3 мая российские оккупанты выпустили ракеты по ряду областей Украины. В Николаеве, Одессе, Львове, Виннице, Закарпатье, на Днепропетровщине и Кировоградщине раздались взрывы. Это произошло во время воздушной тревоги, которую объявили почти по всей стране, кроме Херсонской области.

В Виннице, по данным ОВА, сработала ПВО и сбила вражеские ракеты. Сейчас их обломки ищут.

На Кировоградщине ракета попала на территории Долинской общины. Местных жителей призвали не паниковать. По информации командования "Юг", к сожалению, есть раненые и погибшие.

В "Юге" сообщили, что ракеты, которыми оккупанты обстреляли Кировоградщину, прилетели с Каспийского моря. Они попали в объекты железнодорожной инфраструктуры.

По предварительной информации, в результате ракетного удара по Львову один человек получил ранения. На подстанциях сейчас ликвидируют пожар.

Впервые с начала полномасштабной войны россияне атаковали Закарпатье. Там оккупанты попали в инфраструктурный объект. Информацию о жертвах и пострадавших в ОВА обещают предоставить позже.

Из-за обстрелов Укрзализныця задержала ряд поездов на подъезде ко Львову. С перечнем задержанных рейсов можно ознакомиться здесь.

Информацию по ударам еще уточняют, поэтому следите за сообщениями местных властей.

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