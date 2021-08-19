Либеральные активисты написали заявление в полицию после сообщения, где обещали "повторить Тбилиси". Говорилось о разгроме ЛГБТ-марша радикалами, который случился 5 июля.

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ЛГБТ-активисты пожаловались на сообщение в телеграме руководителя одесской ячейки "Традиция и порядок" Ильи Попкова. Он напомнил, что в прошлом году их организация уже срывала проведение похожего мероприятия.

Активисты в заявлении в полицию отметили, что считают эту публикацию нарушением равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений или по другим признакам. Следует отметить, что штраф за нарушение соответствующей статьи составляет от 3 400 до 8 500 гривен.

Обратите внимание! В 2021 году фестиваль квир-культуры "Одесса Прайд" 2021 должен проходить с 24 по 29 августа. Его лозунгом будет "Жить свободно, жить без страха!". "Прайд Хода" должна состояться 28 августа.

Другой случай в Одессе

В Одессе 29 мая неизвестные напали на офис ЛГБТ-организации. Злоумышленники пришли под помещение и повредили камеру наблюдения. Потом они начали бросать камни.

Когда разбились окна офиса, активисты начали бросать камни в ответ. Об этом рассказали в организации LGBT Association LIGA.