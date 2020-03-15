Повторится ли сценарий кризиса 2008 года в Украине: объяснение НБУ

Заместитель главы Нацбанка Олег Чурий отметил, что банковская система Украины соответствует наилучшим мировым образцам с точки зрения надзора, чем это было в 2008 году. Поэтому она готова к возможным кризисным явлениям в стране.

Современная банковская система имеет значительный запас ликвидности, а это примерно 200 миллиардов гривен и 9 миллиардов долларов, сообщил Чурий в эфире"Радио НВ".

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Он отметил, что экономически Украина гораздо лучше подготовлена к кризисным ситуациям, чем это было в предыдущие годы – в 2014 или в 2008-м. Заметим, что кризис в 2008 году вызвал сокращение государственных доходов и рост безработицы

Запас прочности экономики значительно лучше, у нас стабильная, ликвидная, хорошо капитализированная банковская система, у нас работает система плавающего курсообразования, у нас не накапливаются значительные дисбалансы, инфляция у нас значительно снижается,

– объяснил Чурий.

Также он отметил важность подписания программы МВФ. По его словам, если программу подпишут, Украина будет "под зонтиком международных финансовых учреждений и сможем более уверенно пройти кризис".

Что известно о программе МВФ для Украины?

Заметим, что МВФ начал процесс согласования новой программы финансирования Украины в размере 5,5 миллиардов долларов на 3 года. Предварительно ее приняли еще в декабре 2019 года, но окончательное согласование – за Советом директоров МВФ. Ожидали, что это произойдет уже в феврале, но процесс затянулся.

МВФ ждет от Украины:

принятия закона о невозможности возврата банков экс-владельцам;

завершения начатых реформ;

урегулирования тарифов.

Пока украинская сторона не выполнит требования, МВФ временно приостановил согласование новой программы.

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