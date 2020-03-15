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      Повторится ли сценарий кризиса 2008 года в Украине: объяснение НБУ

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      Заместитель главы Нацбанка Олег Чурий отметил, что банковская система Украины соответствует наилучшим мировым образцам с точки зрения надзора, чем это было в 2008 году. Поэтому она готова к возможным кризисным явлениям в стране.

      Современная банковская система имеет значительный запас ликвидности, а это примерно 200 миллиардов гривен и 9 миллиардов долларов, сообщил Чурий в эфире"Радио НВ".

      Обратите внимание НБУ за неделю потратил на поддержку гривны почти миллиард долларов

      Он отметил, что экономически Украина гораздо лучше подготовлена к кризисным ситуациям, чем это было в предыдущие годы – в 2014 или в 2008-м. Заметим, что кризис в 2008 году вызвал сокращение государственных доходов и рост безработицы

      Запас прочности экономики значительно лучше, у нас стабильная, ликвидная, хорошо капитализированная банковская система, у нас работает система плавающего курсообразования, у нас не накапливаются значительные дисбалансы, инфляция у нас значительно снижается,
      – объяснил Чурий.

      Также он отметил важность подписания программы МВФ. По его словам, если программу подпишут, Украина будет "под зонтиком международных финансовых учреждений и сможем более уверенно пройти кризис".

      Что известно о программе МВФ для Украины?

      Заметим, что МВФ начал процесс согласования новой программы финансирования Украины в размере 5,5 миллиардов долларов на 3 года. Предварительно ее приняли еще в декабре 2019 года, но окончательное согласование – за Советом директоров МВФ. Ожидали, что это произойдет уже в феврале, но процесс затянулся.

      МВФ ждет от Украины:

      • принятия закона о невозможности возврата банков экс-владельцам;
      • завершения начатых реформ;
      • урегулирования тарифов.

      Пока украинская сторона не выполнит требования, МВФ временно приостановил согласование новой программы.

      Как работает МВФ и что требует в обмен на деньги: смотрите видео

      Глава Европейского центробанка Кристин Лагард на днях заявила, что из-за коронавируса Европу ожидает экономический шок 2008 года, если страны ЕС не примут срочные меры в ответ на распространение вируса.

      Что происходит с мировой экономикой

      • Впервые в 2020 году валюта существенно стала дорожать 25 февраля. Это произошло на фоне эпидемии коронавируса. В начале месяца как доллар, так и евро демонстрировали длительное падение с определенными колебаниями.
      • Согласно официальному курсу НБУ, 11 марта американская и европейская валюты существенно подорожали. Так, за доллар придется выложить 25 гривен 31 копейку – это на 39 копеек больше, чем в предыдущий банковский день. Евро же вырос на 70 копеек, и теперь его цена составляет 28 гривен 79 копеек за единицу.
      • Чтобы остановить обесценивание гривны, Нацбанк продал почти миллиард долларов из золотовалютных резервов. По состоянию на 11 марта в НБУ заявили, что падение курса гривны остановилось.
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      Автор: Алена Захарова
      Теги: Новости Украины Банки Мировой кризис 2020 Транш МВФ Инфляция Кристин Лагард Валюта НБУ Доллар МВФ Деньги
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