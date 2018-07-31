Повторно задержали участников Pussy Riot, которые выбежали на поле ЧМ-2018

В России на выходе из спецприйомника повторно задержали участников Pussy Riot Петра Верзилова, Веронику Никульшину, Ольгу Пахтусову и Ольгу Курачеву.

Об этом сообщает "Медиазона".

У задержанных 30 июля всплыли 15 суток ареста за акцию в финале чемпионата мира по футболу.

Всех четырех участников Pussy Riot доставили в отдел полиции "Лужники". На них составили протоколы о проведении акции без подачи уведомления.

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Всех участников панк-группы на ночь развели по разным камерам. Адвоката к ним пустили только после осмотра.

К Пахтусовой вызвали скорую помощь. Медики рассказали, что предоставили девушке помощь, не вдаваясь в подробности.

Задержанным грозит до 10 дней ареста.

Напомним, 15 июля во время финального матча между сборными Франции и Хорватии участники Pussy Riot провели акцию "Милиционер вступает в игру", выбежав на футбольное поле в полицейской форме. Их задержали на 15 суток.