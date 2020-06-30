Владимир Зеленский дал поручение правительству повысить минимальную заработную плату. По мнению экс-заместителя министра экономического развития Павла Кухты, для бюджета от этого может быть положительный эффект. Если считать прямо, без учета того, что бизнес идет частично от этого в тень, появляются и потери для экономики. В частности, теряются рабочие места, перестают генерировать налоги и ВВП.

Соответственно, когда повышается минимальная заработная плата, прямой подсчет дает плюс для всего бюджета плюс, с учетом пенсионной системы. Об этом Павел Кухта рассказал в эфире программы "Политбюро" на 24 канале.

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Однако экономист отметил, что есть нюанс. Он заключается в том, что бизнес может частично от этого уйти в тень. Или даже закрыться, если не выдержит такое решение.

Следовательно, это может негативно повлиять на экономику в условиях, когда на Украину надвигается вторая волна коронавируса, наблюдается значительный рост заболеваемости и возможен второй карантин, который бьет именно по малому и среднему бизнесу.

"Надо очень осторожно смотреть на расчеты. Я не видел этих расчетов Минфина. Подозреваю из опыта, что они именно прямые", – отметил Павел Кухта.

То есть, в Министерстве финансов посмотрели, как сейчас выглядит картинка, перечислили, что будет если повысить минимальную заработную плату, посмотрели, что в общем суммарно получается плюс по системе.

Думаю, что повышение может быть опасным для экономики вплоть до того, что оно может просто не состояться,

– отметил экс-заместитель министра экономического развития.

Он пояснил: если параллельно будет введен новый карантин, малый и средний бизнес, в принципе, встанет снова, а затем еще сверху добавится новая минимальная заработная плата.

"Мне трудно представить арифметику, при которой это сработает. Я думаю, что проблема может быть здесь. Надо детально смотреть просчеты", – отметил он.

По опыту работы в правительстве Павел Кухта предполагает, что может быть просчет в том, что не учтены эффекты для тенизации бизнеса или свернуть его. И это может быть проблемой.

Что известно о повышении минимальной заработной платы

В Украине с 1 сентября 2020 года планируют повысить уровень минимальной зарплаты. Денис Шмигаль представил президенту ориентировочный план увеличения уровня минимальной оплаты труда: