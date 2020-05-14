Украинцев предупреждают о повышении уровней воды в реках: где есть угрозы

В Украине на 14-16 мая синоптики прогнозируют повышение уровней воды в некоторых областях. Она поднимется на 0,3 – 0,8 метра выше текущих показателей.

Негативных последствий из-за поднятия воды не ожидают, информирует Укргидрометцентр.

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На реках бассейнов Сяна, Западного Буга (Львовская и Волынская области) ожидается подъем уровней воды на 0,3 – 0,8 метра над текущими уровнями,

– говорится в сообщении.

В Укргидрометцентре отметили, что подъем воды прогнозируют на период 14-16 мая.

К слову, на 14 мая синоптики прогнозируют в некоторых регионах Украины осадки. Дожди в западных, северных областях, к вечеру осадки могут распространиться и на центральный регион и Одесскую область.

Обратите внимание! В начале мая Карпаты серьезно замело снегом. А на Закарпатье снег укрыл цветущие сакуры и другие деревья.