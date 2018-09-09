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Повышение цен на алкоголь: какие напитки подорожают и кто от этого выиграет

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На следующей неделе в Украине подорожает алкоголь. Это будет повышение минимальных цен. В Минэкономики объясняют это ростом цен на спирт и стеклянную тару. Мол, на сегодня минимальные цены не соответствуют реальным затратам производителей.

За бутылку вина теперь придется платить на 10-20 гривен больше. За водку – на 12 гривен.

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При чем это не касается пива, сидра или слабоалкогольных напитков. Потому что в них отдельно не добавляют этиловый спирт. Его поставляет государственный производитель-монополист "Укрспирт". Там говорят, за последний год затраты на все сырье тоже выросли, поэтому рады новым ценам.

Это экономически обоснованное повышение,
– прокомментировал пресс-секретарь государственного предприятия "Укрспирт" Виктор Прошкин.

Минимальные цены устанавливает правительство – для борьбы с суррогатом и поддержки конкуренции. Ведь для качественных легальных напитков нужно больше ресурсов. А еще из них нужно уплатить налоги и акцизный сбор. Поэтому такой продукт просто не может стоить меньше минимального уровня. Его и регулирует государство.


Подорожание цен на алкоголь в Украине

А с нечестных продавцов с низкими ценами взимает штрафы. Если же алкоголь все же продают дешевле, он, вероятно, поддельный. И может быть опасным. А теневой рынок водки, говорят эксперты, в Украине едва ли не половина всей алкогольной отрасли.

Иногда даже официальные заводы работают в несколько смен. И одна из смен – ночная, и там уже не учтена и продукция,
– отметил экономический эксперт Реанимационного пакета реформ Илья Несходовский.

Наибольшее повышение коснется именно дешевого алкоголя. Те же, кто любит дорогие марки, разницу стоимости вряд ли почувствуют.

В прошлый раз цены поднимали год назад – тоже в сентябре. Впрочем, на этот раз повышение не столь значительное – в среднем на 10 гривен. Эксперты говорят, так правительство пытается наполнить казну перед планированием бюджета на следующий год. А еще новые цены наполнят карманы мелких производителей и продавцов.

В основном выигрывают производители более дорогой, более качественной продукции с одной стороны. И также выиграют розничные торговые сети, которые смогут ставить на продукцию большую торговую наценку,
– убеждает Несходовский.

Кроме того, люди могут переключиться с украинского на импортный алкоголь. Ведь в сравнении он будет не намного дороже. Производители отрицают.

Украинская водка лучшая. Она делается из лучшего спирта,
– говорит Прошкин.

Не теряют оптимизма и сами потребители. Говорят, будет повод побаловать себя элитными напитками, хоть и изредка.

Теги: Новости Украины Цены Алкоголь
Источник: 24 канал
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