Повышение цен на газ нужно Порошенко, – Юлия Тимошенко

Юлия Тимошенко требует от Верховной Рады немедленно рассмотреть проект постановления, который отдает украинский газ гражданам по адекватной цене, отменяет повышение цены на газ на 23,5%, и который уже подписали 6 председателей фракций парламента (№9265).

Об этом лидер "Батькивщины" заявила во время Согласительного совета лидеров парламентских фракций и комитетов, говорится на сайте партии.

Она объяснила, что причина повышения решением Порошенко цены на газ не в МВФ. Именно в то время, когда тарифы дорожают, президент переписывает на свое коррупционное окружение отечественные газовые месторождения, разведанные за счет государства. По ее словам, понятно, кто будет зарабатывать на перепродаже украинского отечественного газа по завышенным ценам.

Председатель партии привела данные журналистского расследования, по которым Свистунковское-Червонолуцкое месторождение было переписано на руководителя порошенковского спа-центра Олега Ольхового, через переоформление лицензии на добычу украинского газа на компанию ООО "Аркона Газ-Энергия".

"Теперь он считает, что это стало его собственностью без аукционов, без каких-либо процедур. Сколько еще будут повышать цены на газ, переписывая потом все эти доходы на коррупционеров Порошенко?" – спросила лидер "Батькивщины". Она попросила считать свое выступление сообщением о преступлении и предупредила, что направит соответствующее обращение в НАБУ.

Председатель партии также заявила, что по бухгалтерской отчетности "Нафтогаза" и "Укргаздобычи", цена газа украинской добычи может быть на уровне 75 долл. за тысячу кубометров.

"Это 400% рентабельности. Совесть есть у кого? Речь не в популизме, а в огромных откатах в "Нафтогазе". Это, по сути, большая государственная коррупционная кормушка, которую подстроили под Порошенко, договариваясь с международной финансовой бандой", – убеждена политик .