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      Повышение цены на газ было незаконным и необоснованным, – суд удовлетворил иск Тимошенко

      37 Читати новину українською
      Окружной административный суд м. Киева
      Окружной административный суд м. Киева / ba.org.ua

      Коллегия судей Окружного административного суда г. Киева удовлетворила иск Юлии Тимошенко против правительства относительно незаконного повышения цены на газ для населения и теплокоммунэнерго, которое состоялось в мае 2016 года.

      Суд признал незаконным постановление Кабинета Министров № 315 от 2015 года об установлении единой цены на газ на уровне 6879 грн за тысячу кубометров. Об этом говорится на сайте партии "Батькивщина".

      "Доказана экономическая необоснованность цены на газ, в целесообразности которой нас убеждала власть за последние 3 года. Следовательно, тарифы – как те, что были ранее установлены, так и нынешние – не имеют экономического основания, ибо, к большому сожалению, цена на газ берется методом "с потолка", – отметил представитель Юлии Тимошенко в суде, председатель "Союза владельцев жилья" Алексей Кучеренко.

      "Таким образом, основной тезис Юлии Тимошенко об абсолютной реальности уменьшения вдвое цены на газ, по сути, доказан юридически!"– добавил Алексей Кучеренко.

      Поэтому теперь у юристов есть юридическая база для обжалования всех остальных постановлений об установлении цены на газ, которые были приняты с такими же признаками.

      "Мы добились того, чтобы суд признал постановление КМУ незаконным, противоправным и недействующим с момента принятия, чтобы создать юридическую базу для возврата уплаченных с избытком средств в результате действия этого постановления", – подчеркнул представитель Юлии Тимошенко в суде Александр Трохимец.

      По словам представителей Юлии Тимошенко по "тарифному делу", власть почти 2 года и 8 месяцев затягивала рассмотрение этого дела, подавая множество бессмысленных ходатайств: о разделении и объединении дел, о проведении экспертиз, об отводе суда. Однако правительство, которое не имело полномочий повышать цену на газ, так и не смогло доказать экономическую обоснованность своего решения.

      "Все средства, которые люди уплатили за период действия постановления правительства, уплачены по недействительной цене на газ. Дальше мы будем добиваться, чтобы выгодоприобретатель – НАК "Нафтогаз Украины" – с миллионными зарплатами, бронированными автомобилями и со всем этим пафосом – вернул все эти деньги украинцам", – подытожил Александр Трохимец.

      Обжалование Постановления КМУ №315

       

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      Теги: Юлия Тимошенко - новости Новости политики Нафтогаз ВО Батьківщина
      Источник: 24 Канал
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