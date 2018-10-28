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      Повышение цены на газ в три этапа: Регуляторная служба не согласовала решение правительства

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      Повышение цены на газ в Украине в три этапа: Регуляторная служба не согласовала решение правительства
      Повышение цены на газ в Украине в три этапа: Регуляторная служба не согласовала решение правительства / Фото из свободных сетей

      Проект постановления Кабинета министров Украины о повышении цены на газ для населения в три этапа не был согласован Государственной регуляторной службой.

      Соответствующее решение опубликовано на сайте службы.

      Согласно сообщению, Государственная регуляторная служба получила проект постановления правительства 18 октября, за день до принятия Кабмином.

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      При этом в службу уже поступал другой проект с таким же названием и был согласован 10 октября.

      В представленных на согласование документах отсутствует анализ регуляторного влияния, который окажет регуляторный акт на рыночную среду, обеспечение прав и интересов субъектов хозяйствования, граждан и государства, а также обоснование соответствия проекта принципам регуляторной политики,
      – говорится в документе.

      В службе утверждают, что нынешняя редакция документа не соответствует ранее достигнутым договоренностям, потому что не соблюдены установленные законом принципы государственной регуляторной политики.

      Напомним, 19 октября стало известно, что Кабмин принял решение о повышении цены на газ для населения Украины. С 1 ноября 1000 кубометров газа стоит 8550 гривен вместо 6900.

      Теги: Новости политики Новости Украины Энергетика коммунальные услуги Тарифы на газ Тарифы Кабинет Министров Украины
      Источник: 24 канал
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