Повышение цены на газ в три этапа: Регуляторная служба не согласовала решение правительства

Проект постановления Кабинета министров Украины о повышении цены на газ для населения в три этапа не был согласован Государственной регуляторной службой.

Соответствующее решение опубликовано на сайте службы.

Согласно сообщению, Государственная регуляторная служба получила проект постановления правительства 18 октября, за день до принятия Кабмином.

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При этом в службу уже поступал другой проект с таким же названием и был согласован 10 октября.

В представленных на согласование документах отсутствует анализ регуляторного влияния, который окажет регуляторный акт на рыночную среду, обеспечение прав и интересов субъектов хозяйствования, граждан и государства, а также обоснование соответствия проекта принципам регуляторной политики,

– говорится в документе.

В службе утверждают, что нынешняя редакция документа не соответствует ранее достигнутым договоренностям, потому что не соблюдены установленные законом принципы государственной регуляторной политики.

Напомним, 19 октября стало известно, что Кабмин принял решение о повышении цены на газ для населения Украины. С 1 ноября 1000 кубометров газа стоит 8550 гривен вместо 6900.