Повышение грузовых ж/д тарифов станет катастрофой для госшахт, – нардеп

Предлагаемое "Укрзализныцей" повышение тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом станет катастрофой для государственных угледобывающих предприятий.

Такое мнение высказал народный депутат Сергей Сажко, выступая на заседании Государственной регуляторной службы, сообщает "Обозреватель" со ссылкой на "Минпром".

Нардеп напомнил, что в его округе находится шесть государственных шахт, на которых сложилась непростая ситуация – добыча угля падает, а зарплата горнякам выплачивается несвоевременно.

"Повышение железнодорожных тарифов станет для этих предприятий катастрофой, – подчеркнул он. – А предложенная квартальная индексация приведет к увеличению расходов на доставку топлива к тепловым электростанциям приблизительно на 1,2 млрд грн до конца текущего года".

Сажко выразил уверенность, что повышение грузовых ж/д тарифов сделает отечественную угольную отрасль неконкурентособной и нанесет удар по украинской энергетике. "Повышение тарифов приведет к "вымыванию" денег с модернизации наших электростанций, которые переводят работающие на антраците энергоблоки на газовый уголь. Эта наша энергетическая безопасность, и если мы этого не будем делать, у нас не будет энергетики", – предостерегает он.

Нардеп выразил уверенность, что повышать тарифы, как требует "Укрзализныця" (на 14,2% плюс ежеквартальная индексация на 2,5%), нельзя. "Необходимо создать рабочую группу, в которой будут все заинтересованные стороны, и тогда принимать решение, – считает он. – "Укрзализныця" тоже государственное предприятие, и госшахты должны иметь право сказать, на какой процент повышения тарифа они готовы".