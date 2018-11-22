12:16
22 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      СКАНДАЛ С KFC В ДОМЕ ПРОФСОЮЗОВ В КИЕВЕ ЕВРОМАЙДАН АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Самый большой страх Путина. Российский лоукост "Победа" экономит на всем
      Вєсті Кремля
      00:46, сегодня
      Вести. UA. Нелепые обвинения Луценко. Майонезный король Аваков
      Вєсті.UA
      20:47, 21 ноября
      Анализ крови без крови: как в Украине продают медицинские приборы с недоказанной эффективностью
      ЦРУ
      09:00, 21 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Всё. Первые иномарки
      Згадати все
      23:01, 20 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости экономики
      СКАНДАЛ С KFC В ДОМЕ ПРОФСОЮЗОВ В КИЕВЕ ЕВРОМАЙДАН АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ

      Повышение экологического налога дестабилизирует работу бизнеса, – Колесников

      6 Читати новину українською
      Эконалог
      Эконалог / kminform.net

      Инициатива 25-кратного повышения экологического налога дестабилизирует работу предприятий и негативно повлияет на бизнес-климат в Украине.

      К концу года большинство предприятий уже утвердили бизнес-планы на 2019 год, а очередные законодательные изменения заставят их полностью пересмотреть свой финансовый баланс. Такое мнение высказал народный депутат, член Комитета по вопросам экологической политики Дмитрий Колесников во время круглого стола 21 ноября на форуме Innovation market.

      "Бизнесу нужны четкие правила игры. Если завтра в Верховной Раде будет рассматриваться бюджет следующего года, перед ним должны быть рассмотрены изменения в налоговый и бюджетный кодекс. Если спросить представителей предприятий, то они могут сказать, что бизнес-план на 2019 год у них был сверстан еще летом. А сейчас, после повышения до невероятных размеров налоговой нагрузки для предприятий, данный бизнес-план выбросить в мусорник", – сказал Д. Колесников.

      По мнению нардепа, существующая система распределения экологического налога неэффективна и должна быть пересмотрена. "Если говорить о том, правильно ли расходуется экологический налог, который поступает в государственный бюджет, то я вам скажу – нет, неэффективно, нецелевым способом. Вот эти 45% (доля от общей суммы уплаченного предприятиями налога, поступающая в госбюджет – ред.), были увеличены только в этом году. В прошлом году было 20% в госбюджет, 55% – в областной и 25% оставалось муниципальным бюджетам. Сейчас 45% идет непосредственно в общий фонд. Я настаивал при принятии бюджета, чтобы мы сформировали спецфонд, тогда мы можем это все проконтролировать. А общий фонд – это как мясорубка. Что там на выходе?", – отметил Д. Колесников.

      Он также напомнил, что экологический комитет разработал законопроект, предусматривающий увеличение поступлений в местные бюджеты за счет перераспределения поступлений от экологического налога. В этот проект также включена рентная плата.

      Теги: Верховная Рада Налоговый кодекс Налоги Экология
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Языковой вопрос: почему в Украине преобладает пресса на русском и стоит ли ждать изменений
      сегодня , 11:05 Языковой вопрос: почему в Украине преобладает пресса на русском и стоит ли ждать изменений
      164
      Марионетки России к выборам президента Украины готовы
      сегодня , 08:40 Марионетки России к выборам президента Украины готовы
      Злой Одессит 1637
      #ІнтерполНеНаш
      21 ноября , 22:01 #ІнтерполНеНаш
      Дід Панас 737
      Чуда не будет, или Чего ожидать украинцам от следующего президента
      21 ноября , 22:00 Чуда не будет, или Чего ожидать украинцам от следующего президента
      Павло Казарін 731
      Не только Евромайдан: самые громкие протесты, которые потрясли мир в 2013
      21 ноября , 21:01 Не только Евромайдан: самые громкие протесты, которые потрясли мир в 2013
      129
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук