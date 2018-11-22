Повышение экологического налога дестабилизирует работу бизнеса, – Колесников

Инициатива 25-кратного повышения экологического налога дестабилизирует работу предприятий и негативно повлияет на бизнес-климат в Украине.

К концу года большинство предприятий уже утвердили бизнес-планы на 2019 год, а очередные законодательные изменения заставят их полностью пересмотреть свой финансовый баланс. Такое мнение высказал народный депутат, член Комитета по вопросам экологической политики Дмитрий Колесников во время круглого стола 21 ноября на форуме Innovation market.

"Бизнесу нужны четкие правила игры. Если завтра в Верховной Раде будет рассматриваться бюджет следующего года, перед ним должны быть рассмотрены изменения в налоговый и бюджетный кодекс. Если спросить представителей предприятий, то они могут сказать, что бизнес-план на 2019 год у них был сверстан еще летом. А сейчас, после повышения до невероятных размеров налоговой нагрузки для предприятий, данный бизнес-план выбросить в мусорник", – сказал Д. Колесников.

По мнению нардепа, существующая система распределения экологического налога неэффективна и должна быть пересмотрена. "Если говорить о том, правильно ли расходуется экологический налог, который поступает в государственный бюджет, то я вам скажу – нет, неэффективно, нецелевым способом. Вот эти 45% (доля от общей суммы уплаченного предприятиями налога, поступающая в госбюджет – ред.), были увеличены только в этом году. В прошлом году было 20% в госбюджет, 55% – в областной и 25% оставалось муниципальным бюджетам. Сейчас 45% идет непосредственно в общий фонд. Я настаивал при принятии бюджета, чтобы мы сформировали спецфонд, тогда мы можем это все проконтролировать. А общий фонд – это как мясорубка. Что там на выходе?", – отметил Д. Колесников.

Он также напомнил, что экологический комитет разработал законопроект, предусматривающий увеличение поступлений в местные бюджеты за счет перераспределения поступлений от экологического налога. В этот проект также включена рентная плата.