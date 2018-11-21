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      Повышение эконалога отразится на коммунальных тарифах, – эксперт

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      Александр Каленков
      Александр Каленков / ukranews.com

      Повышение экологического налога в 25 раз с 1 января 2019 года приведет к увеличению себестоимости продукции украинских предприятий и, соответственно, к снижению их конкурентоспособности.

      Кроме того, дополнительные расходы энергокомпаний выльются в повышение коммунальных тарифов для населения. Такое мнение 112.ua озвучил президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков в рамках статьи "Бюджетный оброк: Эконалог повышают в 25 раз, но поможет ли это улучшить экологию?".

      "Повышение экологического налога безусловно приведет к увеличению себестоимости продукции украинских предприятий и, соответственно, к снижению их конкурентоспособности. В этом случае, или уменьшиться количество произведенной продукции, или останется меньше средств для инвестиций, в том числе для тех же экологических мероприятий", – сказал 112.ua Каленков.

      По словам Каленкова, с повышением экологического налога в 25 раз дополнительные выплаты из предприятий ГМК вырастут более чем на 300 млн грн: "Предприятия энергетического комплекса будут платить еще больше, по нашим подсчетам, более 1 млрд грн. Понятно, повышение расходов энергокомпаний скажется на тарифах. За это дополнительно заплатят как промышленность, так и население. И это, в свою очередь, будет фактором, который раскручивает инфляцию".

      По словам эксперта, рынок хотел бы совершенствование системы экологического налогообложения, когда предприятия, которые инвестируют средства в экологические мероприятия, поощряются.

      "Экологические сборы должны уменьшаться пропорционально инвестициям. Деньги, которые собираются с предприятий в центральный или местный бюджеты, должны тратиться на экологические мероприятия", – сказал Каленков.

      По словам президента объединения предприятий "Укрметаллургпром", даже Беларусь продвинулась в сторону более эффективной системы экологического налогообложения больше, чем Украина. Там предусмотрено уменьшение эконалога на размер инвестиций, которые предприятия вкладывают в экологические проекты: "Украинские предприятия инвестируют самостоятельно и к тому же еще платят эконалог в полном объеме, независимо от вложений в экопроект".

      По его словам, некоторые компании активно инвестируют средства в улучшение экологии: так, в прошлом году предприятия ГМК направили на природоохранные мероприятия 2,9 млрд грн. "Предприятия ГМК понимают важность улучшения экологических показателей в городах, в которых сосредоточены крупные промышленные предприятия. Мы готовы брать на себя обязательства по инвестициям в экологические мероприятия. Предприятия ГМК понимают, что для людей вопросы экологии будут стоять не менее остро, чем вопрос благосостояния. Предприятия заинтересованы, чтобы в регионах их присутствия экологическая ситуация улучшалась", – сказал Александр Каленков.

      Он отметил, что даже два-три года назад, когда металлургическая отрасль переживала не лучшие времена, объем инвестиций в экологические проекты не сокращался.

      Теги: Налоги металургия коммунальные услуги
      Источник: 24 Канал
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