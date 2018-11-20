Повышение эконалога в 25 раз – рискованный шаг правительства, что ударит по бизнесу, – эксперт

Верховная Рада на этой неделе намерена поднять экологический налог для предприятий в 25 раз, при этом сами предприятия не готовы к такому большому повышению, считает глава общественного формирования "Экологический патруль" и председатель общественного совета при Государственной экологической инспекции в Днепропетровской области Татьяна Лампика.

Как рассказала она в комментарии 112.ua, такое решение правительства и нардепов несет угрозы для экономики страны, поскольку, помимо прочего, отразится на конкурентоспособности предприятий-экспортеров.

"Может возникнуть ситуация, когда из-за неустойчивого экономического состояния предприятий это может привести к срыву выплат налога или же скажется на экономике самих предприятий. Плюс ко всему вызывает опасения цифра, которая особенно скажется на мелких и средних предприятиях. Возьмем, например, котельную ОСМД или торгового центра. Котельная торгового центра платит в среднем 20 тысяч в год эконалога. Увеличив этот налог в 25 раз, мы получим 500 тысяч. Готовы заплатить жители ОСМД самостоятельно такую сумму, если у них будет собственная котельная? Нет, конечно. Это очень рискованный шаг. Его надо пересчитывать и пересматривать, потому что этот законопроект коснется всех объектов, которые выбрасывают или образуют отходы – начиная от простых котельных торговых центров и заканчивая крупными предприятиями", – считает Татьяна Лампика.

По ее словам, власть должна понимать, что повышение эконалога в любом случае ляжет в себестоимость продукции и скажется на конкурентоспособности предприятий.

"Это касается всех экспортеров и тех, кто экспортирует кур, и тех, кто экспортирует металл. Размер эконалога ляжет в цену. И надо будет смотреть на рынки, например, Европы, а именно, сможет ли наша продукция там конкурировать, скажется ли это на общем объеме прибыли? Или они будут, грубо говоря, вытесненными с этого рынка, и это уже может подорвать нашу экономику?", – говорит эксперт.

Меры по снижению уровня выбросов являются очень дорогими, а при тяжелой ситуации с кредитованием в стране предприятия просто не смогут их организовывать.

"Не имея в стране фонда (средства которого направлялись бы на модернизацию предприятий для уменьшения выбросов, – ред.), предприятия вроде бы и стимулируются, но они не будут понимать, где им брать деньги на экологическую модернизацию. Нам нужен определенный кредитный фонд, который бы подпитывался этими деньгами эконалога и давал возможность предприятиям брать подъемные кредиты. Некоторые страны пошли по этому пути. Они дают своим предприятиям под экологическую модернизацию кредиты или беспроцентные или под небольшой процент. В наших реалиях это было бы очень интересно", – считает эколог.

Также она раскритиковала политику властей, направленную не на восстановление окружающей среды на деньги эконалога, а на латание дыр бюджета.

"Со стороны власти простое повышение эконалога – это не совсем правильный подход. Он требует доработки. Относительно того, как на местах тратят деньги экологического налога, возникает много вопросов. По логике средства должны быть направлены на восстановление окружающей среды, а от тех мероприятий, которые организуют местные советы и даже министерство, никакого эффекта нет", – подытожила Татьяна Лампика.