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      Повышение эконалога в 25 раз – рискованный шаг правительства, что ударит по бизнесу, – эксперт

      99 Читати новину українською
      Татьяна Лампика
      Татьяна Лампика / Соцсети

      Верховная Рада на этой неделе намерена поднять экологический налог для предприятий в 25 раз, при этом сами предприятия не готовы к такому большому повышению, считает глава общественного формирования "Экологический патруль" и председатель общественного совета при Государственной экологической инспекции в Днепропетровской области Татьяна Лампика.

      Как рассказала она в комментарии 112.ua, такое решение правительства и нардепов несет угрозы для экономики страны, поскольку, помимо прочего, отразится на конкурентоспособности предприятий-экспортеров.

      "Может возникнуть ситуация, когда из-за неустойчивого экономического состояния предприятий это может привести к срыву выплат налога или же скажется на экономике самих предприятий. Плюс ко всему вызывает опасения цифра, которая особенно скажется на мелких и средних предприятиях. Возьмем, например, котельную ОСМД или торгового центра. Котельная торгового центра платит в среднем 20 тысяч в год эконалога. Увеличив этот налог в 25 раз, мы получим 500 тысяч. Готовы заплатить жители ОСМД самостоятельно такую сумму, если у них будет собственная котельная? Нет, конечно. Это очень рискованный шаг. Его надо пересчитывать и пересматривать, потому что этот законопроект коснется всех объектов, которые выбрасывают или образуют отходы – начиная от простых котельных торговых центров и заканчивая крупными предприятиями", – считает Татьяна Лампика.

      По ее словам, власть должна понимать, что повышение эконалога в любом случае ляжет в себестоимость продукции и скажется на конкурентоспособности предприятий.

      "Это касается всех экспортеров и тех, кто экспортирует кур, и тех, кто экспортирует металл. Размер эконалога ляжет в цену. И надо будет смотреть на рынки, например, Европы, а именно, сможет ли наша продукция там конкурировать, скажется ли это на общем объеме прибыли? Или они будут, грубо говоря, вытесненными с этого рынка, и это уже может подорвать нашу экономику?", – говорит эксперт.

      Меры по снижению уровня выбросов являются очень дорогими, а при тяжелой ситуации с кредитованием в стране предприятия просто не смогут их организовывать.

      "Не имея в стране фонда (средства которого направлялись бы на модернизацию предприятий для уменьшения выбросов, – ред.), предприятия вроде бы и стимулируются, но они не будут понимать, где им брать деньги на экологическую модернизацию. Нам нужен определенный кредитный фонд, который бы подпитывался этими деньгами эконалога и давал возможность предприятиям брать подъемные кредиты. Некоторые страны пошли по этому пути. Они дают своим предприятиям под экологическую модернизацию кредиты или беспроцентные или под небольшой процент. В наших реалиях это было бы очень интересно", – считает эколог.

      Также она раскритиковала политику властей, направленную не на восстановление окружающей среды на деньги эконалога, а на латание дыр бюджета.

      "Со стороны власти простое повышение эконалога – это не совсем правильный подход. Он требует доработки. Относительно того, как на местах тратят деньги экологического налога, возникает много вопросов. По логике средства должны быть направлены на восстановление окружающей среды, а от тех мероприятий, которые организуют местные советы и даже министерство, никакого эффекта нет", – подытожила Татьяна Лампика.

      Теги: Новости Украины Экология Налоги
      Источник: 24 Канал
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