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Повышение экспортной пошлины на металлолом не противоречит СА Украины с ЕС, - эксперт

24 Читати новину українською
Металлолом
Металлолом / v4asno.com

Повышение экспортной пошлины на лом до 42 евро/тонна, предусмотренное законом №8226, принятым Верховной Радой 17 мая 2018 года, не противоречит Соглашению об ассоциации Украины и ЕС.

Об этом в комментарии Бизнес-порталу UAprom заявила Ольга Стефанишина, генеральный директор Правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции.

"Нет, не противоречит. В Соглашении об ассоциации Украины и ЕС есть график обнуления этой пошлины. Он рассчитан на 8 лет. С каждым годом ставка экспортной пошлины на поставки украинского металлолома в ЕС будет снижаться", – сказала она.

По ее словам, в 2018 году экспортная пошлина на украинский металлолом в ЕС сократился до 7,5 евро/тонну с 9,5 евро/тонну.

Как отметила Стефанишина, международные договоры, ратифицированные Верховной Радой, в том числе и соглашение об ассоциации Украины и ЕС, имеют высшую силу, чем закон Украины. Поэтому на Таможне с экспортеров металлолома в страны Евросоюза взимают пошлину, предусмотренную Соглашением об ассоциации.

Как заявлял ранее председатель Объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков, 85% украинского экспорта металлолома в апреле ушло в непризнанное Приднестровье.

По его словам, такое положение дел сказывается на украинской металлургии, ставя ее в невыгодные условия. "Большая часть – 85 процентов – в апреле металлолома пошла на Приднестровский завод. Приднестровье – фактически это анклав, военный российский анклав. Тем более это неприятно, потому что русские фактически дотируют и спонсируют энергоносители на этом заводе. Поэтому, поставляя лом туда, мы наши предприятия ставим в заведомо невыгодные условия", – сказал он.

Таким образом, после принятия закона №8226 украинский лом будет экспортироваться в Приднестровье с повышенной пошлиной 42 евро/тонну, тогда как поставки в Евросоюз будут облагаться спецпошлиной в 7,5 евро/тонну. Тем самым Украина будет поддерживать высокие отношения с ЕС.

Теги: Экспорт пошлина Законопроект Евросоюз металургия
Источник: 24 Канал
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