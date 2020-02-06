Повышение пенсионного возраста – неотвратимый процесс, – депутат "Слуги народа"

Повышение пенсионного возраста в Украине – неотвратимый процесс. Выровнять солидарный уровень пенсий можно только путем увеличения пенсионного возраста.

Президент Украины Владимир Зеленский при этом выступает против повышения пенсионного возраста, потому что очень озабочен темой пенсионного обеспечения, рассказала в интервью "Экономической правде" глава комитета Рады по вопросам соцполитики, депутат от "Слуги народа" Галина Третьякова. Она предполагает, что президент может наложить вето на соответствующие ее законопроекты.

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"Путей у нас 2: выходить на пенсию раньше и получать пенсию, которая у нас есть, или повышать пенсионный возраст и получать более высокие пенсии", – отметила Третьякова.

На утверждение о том, что МВФ поддержит повышение пенсионного возраста, депутат ответила:

Вероятно. Повышение пенсионного возраста – неотвратимый процесс. Есть исследование Всемирного банка. В нем говорится о том, что в 2030 году при параметрах нынешней солидарной системы у нас пенсию по формуле будут получать 40% граждан. Все остальные будут получать минимальную пенсию.

"Мы включили в солидарную систему ФЛП, которые платят около 800 гривен единого налога, а претендуют на 1 600 гривен минимальной пенсии. Если мы поднимем прожиточный минимум до 4 тысяч гривен, то они тоже будут платить минимум, а обязательств государство возьмет на себя в 4 раза больше", – пояснила Третьякова.

Она добавила, что дети сегодняшнего поколения будут платить налогов больше, чтобы содержать тех, кто платит налогов меньше. По убеждению депутата, не нужно было ФЛП вводить в систему пенсионного обеспечения. Это можно было делать через 10-20 лет. Как пример Третьякова привела Евросоюз, где самозанятых начали включать в пенсионную систему с 2000-х годов, "когда стали богаче".

Сейчас имеем ситуацию: или мы оставляем пенсионный возраст, и у нас постепенно, не за времен нашего президента, ситуация будет ухудшаться, или принимаем решение, что с 2023 года увеличиваем пенсионный возраст 1 раз в год на 1 месяц,

– рассказала председатель комитета по вопросам соцполитики.

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Она добавила, что мы начинаем жить дольше, пожилых людей становится больше. Поэтому, "или мы будем садиться на плечи налогоплательщиков, или сейчас делаем накопительную систему и выравниваем ситуацию". А выровнять солидарный уровень, по убеждению депутата, можно только путем увеличения пенсионного возраста.

Какой сейчас пенсионный возраст в Украине

Согласно пенсионной реформе, с 1 октября 2011 года увеличен возраст выхода на пенсию и минимальный страховой стаж, необходимый для назначения этих выплат. А с 1 января 2018 года в Украине происходит постепенное увеличение пенсионного стажа. Так, украинцы могут уйти на пенсию после достижения 60 лет и при наличии страхового стажа с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года – не меньше 27 лет. В дальнейшем ежегодно страховой стаж растет на год.

У мужчин и женщин одинаковый возраст для выхода на пенсию – 60 лет. Правда, женщины будут выходить на пенсию в 60 лет только с 2021 года. Сейчас для женщин 1961 года рождения и старше пенсионный возраст увеличивается постепенно.

Если женщина или мужчина некоторое время работали без официального оформления или по другим причинам не имеют достаточного трудового стажа, им будут назначать пенсии по возрасту после достижения 63 лет. Однако, для начисления выплат, трудовой стаж все же нужно иметь – подробнее по ссылке.

А с 2028 года, если у человека 40 и более лет трудового стажа, пенсия ему будет назначаться независимо от возраста.