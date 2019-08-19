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      Повышение рейтинга и очередной транш: что ждет экономику Украины

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      На каком этапе сейчас экономическое развитие Украины и чего ждать
      На каком этапе сейчас экономическое развитие Украины и чего ждать / agropolit.com

      Экономика Украины растет. Но недостаточными темпами. Украине следует повышать свой до сих пор дефолтный рейтинг, становиться инвестиционно привлекательной. И помнить о вероятном ослаблении гривны.

      Такое мнение в комментарии 24 каналу высказал эксперт ЭДС-Инжиниринг Глеб Трофимчук.

      Читайте также: Почему падает доллар и что будет дальше: объяснения экономистов

      Падение экономики за последние годы было слишком существенным. И наверстывать его необходимо ежегодным ростом не в 2-3%, как сейчас, а минимум в 5%, или лучше в 7% рост в год,
      – отметил эксперт.

      Комментируя повышение рейтинга Украины в международных рейтинговых агентствах он отметил: рейтинги не берут с потолка, они привязаны к событиям, и их предоставляют с некоторым опозданием.

      "Причиной нынешнего повышения рейтинга послужили прошлогодние договоренности с МВФ об открытии новой программы финансирования и выделения кредита. В частности, все три рейтинговых компании из "большой тройки" – Moody's, S&P и Fitch Ratings – еще в апреле сообщили о повышении рейтинга Украины, который все равно остается дефолтным", – отметил Трофимчук.

      Подробнее о перспективах читайте: Рост украинской экономики: позитивы и риски

      Заявку на очередные 10 миллиардов долларов от МВФ эксперт не считает позитивной новостью – это кредитные деньги, их нам предстоит отдавать. Он напомнил также о гособлигациях, пользующихся ажиотажным спросом у иностранных инвесторов, что способствует укреплению гривны. Но Украине необходимо будет погашать их с процентами уже в следующем году.

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      Автор: Янина Ткачук
      Теги: Новости Украины Деньги Доллар-Гривна Гривна Инвестиции рейтинги
      Источник: 24 канал
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      Новости за 19 августа
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