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      Повышение ренты на добычу руды приведет к росту социальной напряженности, – Волынец

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      Михайло Волынец
      Михайло Волынец / ukranews.com

      Повышение ренты на добычу железной руды приведет к росту социальной напряженности на предприятиях отрасли.

      Повышение ренты на добычу железной руды приведет к росту социальной напряженности на предприятиях отрасли. Об этом заявил сегодня глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец, выступая на заседании рабочей группы комитета Верховной Рады по налоговой и таможенной политике, передает корреспондент МинПрома.

      Он отметил, что резкое повышение рентных платежей ухудшит финансовые показатели горно-обогатительных комбинатов и шахт.

      В таком случаев будет низкая зарплата работникам, ухудшится возможность выполнения социальных обязательств администрацией и это приведет к росту социальной напряженности в трудовых коллективах, - сказал глава профсоюза.

      М.Волынец отметил, что это в свою очередь будет способствовать дальнейшему увеличению трудовой миграции из Украины. "Будет низкая зарплата на комбинатах – работники поедут в Польшу. Они будут работать в Польше, а не у нас", - подчеркнул он.

      В качестве примера он привел ситуацию на Криворожском железорудном комбинате, который находится в управлении группы "Приват": "Там низкая зарплата и постоянные конфликты администрации с трудовым коллективом".

      По мнению М.Волынца в случае повышения ренты на добычу железной руда такая же ситуация будет и на других предприятиях отрасли.

      Как известно, законопроектом №1210, предлагается не только повысить рентную плату за добычу железной руды с 8% до 10%, но и увеличить нижний порог рентабельности железорудного сырья с 14-25% до двойной учетной ставки НБУ – сегодня это 33%. Также предлагается в качестве базы для налогообложения брать стоимость товарной продукции (в т.ч. концентрата, агломерата, окатышей) с содержанием Fe62-67% вместо стоимости добытой руды с содержанием Fe16-30%.

      По оценкам консалтингового агентства PricewaterhouseCoopers, в случае принятия изменений в Налоговый кодекс Украины, предусмотренных законопроектом №1210, доля рентных платежей по отношению к коммерческой прибыли металлургических предприятий Украины существенно превысит аналогичный показатель в других странах.

      Так, доля ренты по отношению к прибыли в Австралии, Бразилии, Канаде, Казахстане, Индии, Китае, составляет 10,3%. А в России – всего 2,5%. В Украине в случае внедрения предлагаемых изменений в Налоговый кодекс она достигнет 22%.

      blog_ava
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      Теги: Налоговый кодекс Налоги
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