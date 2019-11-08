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      Повышение тарифа на транспортировку газа увеличит долги, – Семенков

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      Транспортировка газа
      Транспортировка газа / rayrada.km.ua

      Инициатива предприятия "Оператор ГТС Украины" повысить для украинских потребителей тариф на транспортировку газа при нулевом транзите из России приведет к росту долгов населения за потребленный газ.

      Об этом заявил первый замглавы Запорожского областного совета Егор Семенков в ходе круглого стола, организованного Федерацией работодателей Украины.

      По подсчетам ФРУ, в случае утверждения инициативы "Оператора ГТС Украины" тариф на транспортировку газа может вырасти в 3,5 раза.

      В каких условиях происходит это предложение увеличить тариф на транспортировку газа? По свежим данным статистики по Запорожской области, долги на конец сентября 2019 года за поставку природного газа составляют 983 млн грн. По отоплению и горячей воде – 915 млн грн. Общая задолженность по услугам ЖКХ практически 3 млрд грн и она возрастает,
      – сообщил Семенков.

      По его словам, рост тарифа приведет к существенному увеличению издержек коммунальных предприятий. В качестве примера он привел концерн "Городские тепловые сети Запорожья", для которого дополнительная финансовая нагрузка составит 180 млн грн.

      В свою очередь глава Никольского Донецкой области Василий Митько отметил, что кроме роста долгов повышение стоимости газа будет оказывать сильное давление на местный бюджет, в структуре которого увеличатся затраты на обслуживание коммунальной сферы.

      У нас на балансе района находится 16 школ и детских садиков, которые отапливаются газовыми котельными. И вместо того, чтобы поднимать зарплату тем же тренерам ДЮСШ, учителям музыкальных школ, работникам социальных служб и территориальных центров… мы будем вынуждены эти деньги пускать на повышение этих тарифов. Поэтому мы категорически против", – отметил Митько.

      В октябре ООО "Оператор ГТС Украины" провел слушания относительно повышения тарифов на транспортировку при условии отсутствия транзита со стороны России (нулевой вариант). В ФРУ отметили, что в настоящее время "ОГТСУ" не имеет лицензии на проведение операций, однако платежи должны приниматься уже с декабря 2019 года. При этом тариф на транспортировку газа вырастет в 3,5 раза – именно такой вариант будет направлен на утверждение в НКРЭКУ.

      При этом в ФРУ считают, что расчеты "ОГТСУ" не обоснованы, так как отсутствует письменный отказ "Газпрома" и европейских потребителей от транзита газа через Украину; "Северный поток-2" не сможет в полном объеме заменить транзит газа через ГТС Украины.

      Вместе с тем обоснования тарифа не содержат информации о том, каким образом будет разделена ГТС при ее выделении из АО "Укртрансгаз", что именно будет выведено из эксплуатации и как это повлияет на постоянные/переменные расходы.

      blog_ava
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      Теги: Газ Тарифы на газ
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