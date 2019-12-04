Повышение тарифов будет в любом случае: эксперт о запрете покупки электроэнергии у РФ

Тарифы на электроэнергию для населения устанавливает национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. У них есть план, согласно которому повышение тарифов должно состояться в течение следующего года.

Цена с 90 копеек должна вырасти до 1 гривны 50 копеек, то есть, условно говоря, повысится на 60%. Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал экономический обозреватель Олег Гавриш.

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По словам эксперта, разрешение или запрет на импорт электроэнергии из России не влияет на изменение цен для населения. Однако для промышленности цена меняется в зависимости от того, есть ли конкуренция на рынке.

Как подготовиться к повышению тарифов

Олег Гавриш отметил, что украинцы должны серьезно задуматься над энергосбережением в своих домах. Он советует заменить обычные лампы энергосберегающими, установить специальные счетчики, которые считают по двойному тарифу.

Уже открылось немало компаний, которые помогают вам получить более экономные возможности,

– прокомментировал эксперт.

Он подчеркнул, что повышение тарифов произойдет в любом случае. Так что уже через год украинцы будут платить почти вдвое больше.



Сколько платят за коммуналку в разных странах / Инфографика 24 канала

Новые правки Геруса

По мнению Олега Гавриша, то, что Герус отказался от своей же правки, является политическим решением, поскольку никто не хочет зависеть от России и, в частности, от Путина в импорте электроэнергии.

Кроме этого, сейчас российская электроэнергия по цене не выше, чем украинская, поэтому нет смысла ее покупать,

– отметил эксперт.

Повлияет ли отказ от импорта из РФ на финансы Коломойского?

По словам Олега Гавриша, сейчас Коломойского больше волнует то, что гривна укрепила свои позиции. В частности, он продолжает давить на Нацбанк, чтобы девальвировать гривну и этим повысить доллар.

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Эксперт добавил, что Коломойский судился с Укрэнерго и добился того, чтобы тарифы для него не повышались.

Что известно о новом законопроекте?