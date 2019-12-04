Повышение тарифов будет в любом случае: эксперт о запрете покупки электроэнергии у РФ
Тарифы на электроэнергию для населения устанавливает национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. У них есть план, согласно которому повышение тарифов должно состояться в течение следующего года.
Цена с 90 копеек должна вырасти до 1 гривны 50 копеек, то есть, условно говоря, повысится на 60%. Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал экономический обозреватель Олег Гавриш.
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По словам эксперта, разрешение или запрет на импорт электроэнергии из России не влияет на изменение цен для населения. Однако для промышленности цена меняется в зависимости от того, есть ли конкуренция на рынке.
Как подготовиться к повышению тарифов
Олег Гавриш отметил, что украинцы должны серьезно задуматься над энергосбережением в своих домах. Он советует заменить обычные лампы энергосберегающими, установить специальные счетчики, которые считают по двойному тарифу.
Уже открылось немало компаний, которые помогают вам получить более экономные возможности,
– прокомментировал эксперт.
Он подчеркнул, что повышение тарифов произойдет в любом случае. Так что уже через год украинцы будут платить почти вдвое больше.
Сколько платят за коммуналку в разных странах / Инфографика 24 канала
Новые правки Геруса
По мнению Олега Гавриша, то, что Герус отказался от своей же правки, является политическим решением, поскольку никто не хочет зависеть от России и, в частности, от Путина в импорте электроэнергии.
Кроме этого, сейчас российская электроэнергия по цене не выше, чем украинская, поэтому нет смысла ее покупать,
– отметил эксперт.
Повлияет ли отказ от импорта из РФ на финансы Коломойского?
По словам Олега Гавриша, сейчас Коломойского больше волнует то, что гривна укрепила свои позиции. В частности, он продолжает давить на Нацбанк, чтобы девальвировать гривну и этим повысить доллар.
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Эксперт добавил, что Коломойский судился с Укрэнерго и добился того, чтобы тарифы для него не повышались.
Что известно о новом законопроекте?
- Целью закона является недопущение неконтролируемого роста цен на электроэнергию. В частности, тарифному регулятору позволят установить предельный размер цены на электричество на рынке "на сутки вперед" и внутрисуточном рынке.
- Кроме того, в законопроекте есть норма, согласно которой запрещается продажа и поставка электрической энергии, импортируемой из России по двусторонним договорам и на внутрисуточном рынке. Тарифный регулятор имеет право аннулировать результаты торгов о закупке электроэнергии в России.
- С целью избежания чрезвычайной ситуации в украинской энергетической системе правительство имеет право отменять этот запрет, определив срок возобновления его действия.