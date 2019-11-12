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      Повышение тарифов на транспортировку газа сыграет на руку России, - Союз химиков

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      Алексей Голубов рассказал о вреде остановки украинских производителей минудобрений
      Алексей Голубов рассказал о вреде остановки украинских производителей минудобрений / censor.net.ua

      Повышение тарифов на транспортировку газа в четыре раза, на чем настаивает "Оператор ГТС", приведет к значительному росту цен на газ, в связи с чем украинские производители минеральных удобрений "ЧеркассыАзот", "Ровноазот", "ДнепрАзот", Одесский припортовый завод могут остановиться, что на руку основному конкуренту Украины – России.

      Об этом заявил на пресс-конференции президент Союза химиков Украины Алексей Голубов, сообщает "112-Украина".

      "Газ в Украине и так дороже, чем у соседей в Восточной Европе. Новое повышение приведет к тому, к чему привело прошлое – к остановке предприятий, на которых работает около 20 тысяч сотрудников", – сказал Голубов, отметив, что цена газа в себестоимости азотных удобрений составляет около 80%. Сейчас предприятия вынуждены работать на грани убыточности – средняя рентабельность не превышает 1,3%.

      По его словам, остановка украинских производителей минеральных удобрений выгодна основным конкурентам – российским предприятиям. "Россия будет только рада остановке украинских производителей удобрений, она все для этого делает. И то, что мы сопротивляемся и как-то живем, то это не благодаря, а вопреки тем условиям, которые нам создают. До недавнего времени, при равных с российскими предприятиями технологиях для наших предприятий газ был в 3,5 раза дороже. Наверное, мы даже меньше потребляем газа на единицу продукции, но разница в разы нивелирует все наши усилия,
      – говорит президент Союза химиков.

      Голубов отмечает, что вытеснение украинской продукции с рынка и замена ее на русский не будет означать снижение цены на удобрения для аграриев: напротив, цены вырастут.

      "Украинские предприятия уже останавливались в связи с резким ростом цены на газ в 2017 году. Но сразу же после их остановки цена на газ выросла почти на 30%. Если погубить наши предприятия, цена может подскочить минимум вдвое. Русские дают лишь временное ослабление украинским аграриям, за счет большого люфта и очевидного преимущества в виде низкой цены на газ", – сказал Алексей Голубов.

      Президент Союза химиков также отметил, что благодаря цене на газ россияне уже практически вытеснили украинские предприятия с экспортных рынков. Если в 2012 году минеральных удобрений экспортировалось на 5,9 миллиарда долларов, то сейчас – только на 1,3 миллиарда долларов. С ростом цен на газ, в связи с повышением тарифов на транспортировку, ситуация только ухудшится, говорит эксперт.

      Голубов подчеркнул, что в лучшие времена, в период, когда украинские производители удобрений работали с полной загрузкой, они потребляли больше, чем все отрасли природного газа – около 8,3 миллиардов кубов, а в последнее время потреблялось не более 3 миллиардов кубометров. Налоговые отчисления в бюджет области в лучшие времена составляли 5-7 миллиардов гривен. Если предприятия остановятся, это приведет к серьезным потерям.

      Президент Союза химиков считает, что решение о повышении тарифов на транспортировку газа является следствием неэффективной работы "Нафтогаза", "зарплаты сотрудников которого выше, чем в ведущих компаниях мира". Он отметил, что "Нафтогаз" не выполняет никакой роли, кроме "перекладывание бумаг", и надстройку было бы правильно сократить.

      Ознакомиться с проектом повышения тарифов можно на сайте ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" в разделе "Тарифы". Там указано, что с 1 января 2020 годы для внутренних точек входа тариф увеличится в 3,5 раза (с 91,87 до 320,77 грн / 1000м3), для внутренних точек выхода – в 4,7 раза (с 157,19 до 735,36 грн / 1000м3).

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости России Тарифы на газ Тарифы Нафтогаз ГТС Газ
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