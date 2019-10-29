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      Повышение тарифов на транспортировку газа втрое является нелегитимным, – юрист

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      Тарифы
      Тарифы / 5.ua

      Был анонсирован проект, в котором тарифы на транспортировку газа в Украину в среднем в три раза выше, чем те, которые действуют сейчас.

      Уже в начале декабря тарифы на транспортировку газа могут вырасти втрое. Об этом шла речь на открытом заседании ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" ГП УТГ, которое оказалось закрытым для журналистов, передает "5 канал".

      По словам участников собрания, им анонсировали проект, в котором тарифы на транспортировку газа в Украину в среднем в три раза выше, чем те, которые действуют сейчас. Вступить в силу они могут уже с декабря этого года.

      Это необоснованно. Эта инициатива касается абсолютно всего рынка: как промышленных, так и бытовых потребителей. Все присутствующие на встрече высказались, что это приведет к полному коллапсу на рынке,
      – отметил Олег Бакулин, юрист в газовой сфере.

      Профессиональный юрист напомнил, что ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" – новообразованное дочернее общество "Укртрансгаза". Ему планируется передача функции эксплуатации отечественной ГТС. Впрочем, на сегодня этот процесс юридически не закреплен. И никаких полномочий повышать тарифы у предприятия нет.

      Общество само по себе в рамках действующего законодательства не может быть оператором газотранспортной системы. То есть, оснований на сегодня нет. Не пройдена сертификация, нет лицензии, не решен вопрос передачи активов. Оператором может стать еще, например, тот же Минфин,
      – добавил Олег Бакулин, юрист в газовой сфере.

      Сейчас ознакомиться с проектом повышения можно на сайте ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" в разделе "Тарифы" (https://tsoua.com/kliyentam/). Там указано, что уже с декабря этого года для внутренних точек входа тариф увеличится в 2,5 раза, затем, с 2020-го – еще вполовину. Для точек выхода – сейчас на 50%, далее – втрое. Профильные ассоциации назвали их неподъемными как для промышленных, так и для бытовых потребителей.

      blog_ava
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      Теги: Тарифы на газ Министерство финансов Украины
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