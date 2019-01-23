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      Повышение тарифов на услуги УЗ несет угрозу экономическому росту Украины, – Устенко

      31 Читати новину українською
      "Укрзалізниця"
      "Укрзалізниця" / 5.ua

      Увеличение тарифа будет означать рост себестоимости для отечественных промышленников и аграриев.

      Увеличение стоимости услуг "Укрзализныци" на грузовые перевозки несет угрозу экономическому росту Украины, заявил исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко в эфире "5 канала".

      По словам Устенко, увеличение тарифа будет означать рост себестоимости для отечественных промышленников и аграриев, что приведет к снижению экспорта и неполучению около 3% ВВП страны.

      Если цена на экспорт снизится, скажем, на 10 процентных пунктов, это означает, что мы с вами недополучим до нашего ВВП около трех процентов. Десятипроцентное увеличение тарифа может одновременно означать увеличение себестоимости и для металлургов, и для химиков, и для аграриев. А это уже, в общем, угроза для потенциального экономического роста,
      – заявил Устенко.

      По словам Устенко, действия "Укрзализныци" могут быть неуместны, особенно в вопросах собственных расходов, в том числе закупки.

      "Насколько правдивы расходы, которые заложены в себестоимость? Насколько уместны, например, заработные платы и премии, которые выплачиваются топ-менеджерам в "Укрзализныци"? Второй вопрос – это насколько правильные или неправильные закупки, которые делает "Укрзализныця", потому что они закупают достаточно много, насколько они прозрачны, понятны, и насколько завышены цены при этих закупках?" – отметил Устенко.

      Как сообщалось ранее, повышение тарифов на грузовые перевозки "Укрзализныцей" запланировано почти на четверть в течение года. Это стало уже традиционной политикой государственного монополиста, ранее тарифы поднимались в 2017, в 2016 годах.

      Теги: Укрзализниця Металургия Химическая промышленость
      Источник: 24 Канал
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