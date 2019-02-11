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      Повышение тарифов УЗ на грузоперевозки убивает экспорт пищевой промышленности – Балдинюк

      48 Читати новину українською
      Железнодорожные грузовые перевозки
      Железнодорожные грузовые перевозки / 112.ua

      Регулярное повышение тарифов "Укрзализныцы" на ж/д грузоперевозки убивает экспорт пищевой промышленности, считает глава ассоциации "Укркондпром" Александр Балдынюк.

      Об этом говорится в статье "Укрзализныця" раздувает тариф: Бизнес предупреждает о замедлении экономики" на 112.ua.

      Комментируя предоставление "Укразализныце" права автоматически индексировать тарифы на ж/д грузоперевозки на индекс цен производителей промышленной продукции, Балдынюк отметил, что это негативно скажется как на бизнесе, так и на экономике в целом. В качестве примера он привел ситуацию с предоставлением УЗ права самостоятельно определять ставку на использование вагонов. По данным АМКУ, доля госмонополиста только в крытых вагонах (используются для перевозок пищевой продукции) достигает 78%.

      По словам Балдынюка, при том что ставка определяется по формуле, минимум две ее составляющие (рентабельность и дисконт) УЗ определяет самостоятельно. Таким образом, только за прошлый год ставка повышалась три раза и выросла от изначального размера в 6 раз, рассказал глава ассоциации "Укркондпром". "Это фактически убивает экспорт пищевой промышленности с учетом транзитной войны с Россией, которая незаконно блокирует транзит по своей территории, закрывая украинской продукции доступ на рынки Центральной Азии", – заявил он.

      По словам Балдынюка, украинские производители вынуждены использовать альтернативные маршруты через Черноморскую и Каспийскую паромные переправы, что в 2,5 раза дороже, чем возить через территорию России. "Все это негативно влияет на торговое присутствие украинской продукции на рынках. Только кондитерский экспорт за 4 года уже потерял 60 тыс. т", – сказал он.

      Напомним, Кабмин намерен одобрить инициативу "Укразализныци" о введении автоматической индексации тарифа на грузоперевозки на индекс промышленных цен. Это означает, что государственный монополист "Укрзализныця" сможет произвольно менять ставки тарифов в сторону повышения, пересматривая их ежеквартально. Ранее каждое очередное повышение утверждал Кабмин.
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      Теги: Укрзализниця Финансы АМКУ
      Источник: 24 Канал
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