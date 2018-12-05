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      Повышение тарифов УЗ влечет за собой ряд негативных экономических последствий, – эксперт

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      Повышение тарифов УЗ влечет за собой ряд негативных экономических последствий, – эксперт

      Повышение тарифов УЗ влечет за собой снижение валютных поступлений от экспорта, сокращение налоговых платежей и рабочих мест.

      Об этом говорится в материале "Клиент всегда неправ: "Укрзализныця" готовит бизнесу повышение тарифов".

      "По словам Кравцова, предлагается с 1 февраля 2019 г. поднять тарифы на 16,6% и далее с 1 мая, с 1 августа и с 1 ноября – каждый раз на 2,5%. Само собой разумеется, что в представленной презентации УЗ не содержалось оценок влияния такого повышения на себестоимость продукции в тех же металлургических или цементных предприятиях, горнодобывающей промышленности и зернотрейдеров. А оно в таком случае значительно ухудшится", – сообщает автор материала Игорь Воронцов.

      По словам автора материала Игоря Воронцова, повышение тарифов отразится на показателях экспорта и внутренних продаж – а значит, в итоге и на объемах грузоперевозок. Кроме того, по его словам, это влечет за собой снижение валютных поступлений в страну от экспорта, сокращение налоговых платежей и рабочих мест внутри страны – если украинские производители ухудшат конкурентные позиции на внешних рынках.

      "Но, как уже отмечалось, в УЗ не беспокоятся о общегосударственных интересах. Хотя, казалось бы, там должны понимать значимость влияния железнодорожного транспорта на состояние в украинской экономике и тот "эффект домино", который вызовет предложенная, так называемая "индексация". Не случайно премьер Владимир Гройсман 31 августа заявил, что "Укрзализныця" должна учитывать состояние экономики страны при планировании тарифов на грузовые железнодорожные перевозки и вместе с бизнесом искать сбалансированное решение", – пишет Воронцов.

      "Вместо этого все руководители "Укрзализныци" по крайней мере за последние 12 лет почему-то именно повышение тарифов ставят во главу угла в своей деятельности. Такие вопросы, как обновление вагонного парка и локомотивного хозяйства, улучшения производственных показателей и, прежде всего, оборота вагонов как мерила операционной эффективности, снижение затрат при закупках путем приведения цен от "космических" до рыночных – почему-то всегда отодвигаются даже не на третий план, а куда-то еще дальше", – отмечает он.

      Теги: Укрзализниця Налоги Деньги
      Источник: 24 Канал
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