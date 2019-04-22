Повышения тарифов на грузовые перевозки УЗ в этом году больше не будет

Представители бизнеса подписали Меморандум о регулировании тарифов на железнодорожные грузоперевозки, который позволит зафиксировать однократное повышение тарифа на 14,2% в течение года.

Об этом в комментарии изданию "Обозреватель" сообщил президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков. По его словам, кроме отсутствия дополнительных тарифных повышений, грузоотправители требуют прозрачности отчета УЗ относительно расхода полученных средств.

"УЗ вышла с инициативой очередного повышения тарифов на 14,2%. В прошлом году расходы грузоотправителей выросли на 30-35%. В этом году финпланом УЗ было предусмотрено повышение затрат грузоотправителей, без учета транзитных грузов, еще на 26%. Понятно, что никакая экономика мира, никакая промышленность, никакая отрасль не может вынести такого повышения", – заявляет глава" Укрметалургпрома".

По его словам, такая нагрузка не позволяет украинскому бизнесу конкурировать с другими странами. Он также напомнил, что против повышения грузового тарифа выступили Американская торговая палата и Европейская бизнес ассоциация, которые считают повышение необоснованным.

"С другой стороны, понимая, что мы вряд ли сможем сопротивляться массированной атаке УЗ, мы согласились на 14%, но при условии, что это будет одноразовое повышение в течение года и не будет никаких других тарифных увеличений", – сказал Каленков.

Глава "Укрметаллургпром" также рассказал, что кроме фиксации тарифа на год, бизнес выразил еще ряд требований к УЗ.

"Есть еще требования, которые касаются открытости УЗ, согласования инвестиционного плана, открытости в отчетах, куда идут деньги, потому что мы каждый день читаем новости о разных скандалах в УЗ", – рассказал он.

Каленков также отметил, что Меморандум был подписан не только горняками и металлургами, но и энергетиками, цементниками, стекольщиками, представителями строительных отраслей, Украинской аграрной ассоциацией. И выразил надежду на то, что в ближайшее время бизнес и УЗ придут к общему решению.

Как ранее сообщалось, бизнес пошел навстречу железнодорожному монополисту "Укрзализныци" и согласился на однократное повышение тарифа на грузоперевозки на 14,2% с 1 апреля 2019 года.