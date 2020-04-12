Повысит ли Укрзализныця цены после карантина: ответ Криклия
Владислав Криклий заявил, что Укрзализныця не планирует повышать тарифы на проезд в пассажирских поездах после отмены карантина и восстановления сообщения.
Криклий добавил, что увеличение стоимости билетов на поезда как не планировалось, так и не планируется. Об этом министр инфраструктуры Украины сказал в интервью "Радио Свобода".
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Заметим, что пока пассажирские перевозки в Украине временно остановлены из-за распространения коронавируса. Эпидемия нанесла украинскому перевозчику убытков не менее 1,2 – 1,4 миллиарда гривен только за март. За первую половину 2020 года убытки компании вырастут еще больше.
Тарифы еще не менялись. Понятно, что к этому вопросу необходимо будет подходить в будущем. Но когда? Я пока не скажу,
– отметил Криклий.
Министр инфраструктуры добавил, что в Украине не хватает закона о независимом регуляторе в сфере транспорта, чтобы тарифы устанавливались им.
Это существенно упростило бы жизнь, чтобы это не имело какого-то политического привкуса и подтекста,
– подчеркнул министр.
Что известно о тарифах Укрзализныци
- Последний раз тарифы на билеты пересматривали в октябре 2018 года. Тогда стоимость билетов выросла на 12%. Это произошло после проведения второго этапа индексации цен.
- Следующую индексацию тарифов обещали провести в марте 2020 года, однако соответствующий приказ в профильном министерстве не подписали.
- Сейчас рассматривать повышение тарифов будут только на грузовые перевозки. В частности, цены на перевозки различных товаров например, руды и зерна, хотят приблизить к одному показателю.
- Криклий объяснил, что независимо от типа товара, износ инфраструктуры при перевозке одинаков.
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