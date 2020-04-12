13:30
12 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Повысит ли Укрзализныця цены после карантина: ответ Криклия

      - Читати новину українською
      Повысит ли Укрзализныця цены после карантина / elements.envato.com

      Владислав Криклий заявил, что Укрзализныця не планирует повышать тарифы на проезд в пассажирских поездах после отмены карантина и восстановления сообщения.

      Криклий добавил, что увеличение стоимости билетов на поезда как не планировалось, так и не планируется. Об этом министр инфраструктуры Украины сказал в интервью "Радио Свобода".

      Обратите внимание Экс-глава Укрзализныци покупал элитные авто вместо ремонта поездов

      Заметим, что пока пассажирские перевозки в Украине временно остановлены из-за распространения коронавируса. Эпидемия нанесла украинскому перевозчику убытков не менее 1,2 – 1,4 миллиарда гривен только за март. За первую половину 2020 года убытки компании вырастут еще больше.

      Тарифы еще не менялись. Понятно, что к этому вопросу необходимо будет подходить в будущем. Но когда? Я пока не скажу,
      – отметил Криклий.

      Министр инфраструктуры добавил, что в Украине не хватает закона о независимом регуляторе в сфере транспорта, чтобы тарифы устанавливались им.

      Это существенно упростило бы жизнь, чтобы это не имело какого-то политического привкуса и подтекста,
      – подчеркнул министр.

      Что известно о тарифах Укрзализныци

      • Последний раз тарифы на билеты пересматривали в октябре 2018 года. Тогда стоимость билетов выросла на 12%. Это произошло после проведения второго этапа индексации цен.
      • Следующую индексацию тарифов обещали провести в марте 2020 года, однако соответствующий приказ в профильном министерстве не подписали.
      • Сейчас рассматривать повышение тарифов будут только на грузовые перевозки. В частности, цены на перевозки различных товаров например, руды и зерна, хотят приблизить к одному показателю.
      • Криклий объяснил, что независимо от типа товара, износ инфраструктуры при перевозке одинаков.
      Автор: Алена Захарова
      Теги: Новости Украины Карантин в Украине 2020 Железная дорога Транспорт Укрзализниця Тарифы Цены Владислав Криклий
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      сегодня , 13:15 День космонавтики: Автостопом по галактике
      Євгенія Мазур
      сегодня , 06:00 Новости про коронавирус 11 апреля: первые случаи в Николаевской области, антирекорды в США и РФ
      Андрій Шляхтін