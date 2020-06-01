В Министерстве энергетики и защиты окружающей среды Украины продолжаются дискуссии о повышении нормы потребления газа для пользователей без счетчиков. Правда, пока окончательное решение еще не приняли.

Минэкоэнерго якобы поднимает нормы потребления газа для людей без счетчиков: что известно

По информации ряда СМИ, Министерство энергетики подготовило проект решения правительства о повышении нормы потребления газа для пользователей без счетчиков. Об этом пишет 24 канал.

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Так, якобы предлагали повысить норму для использования только газовой плиты с 3,28 кубометра на человека

до 5,2 кубометра с апреля по сентябрь,



с апреля по сентябрь, до 7,6 кубометра с октября по март.

Во время использования газовой плиты и газовой колонки предлагали поднять норму с 10,49 кубометра на человека

до 16,3 кубометра на человека с апреля по сентябрь,



на человека с апреля по сентябрь, до 27 кубометров на человека с октября по март.

Таким образом, если решение примут, плата за газ для пользователей без счетчиков должна бы возрасти примерно вдвое.

Как на это отреагировали в Минэкоэнерго

Советник исполняющего обязанности главы ведомства Александр Трохимец отметил, что они действительно обсуждают вопросы норм потребления. Правда, решения относительно поднятия пока нет.

Трохимец добавил, что этот вопрос сначала должен обсудить Экспертный совет. Далее его будут детально изучать.

И уже потом соответствующие рекомендации будут предоставлять как представители Министерства энергетики и защиты окружающей среды, так и глава ведомства Ольга Буславец.

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К слову, с 1 июня стоимость газа для промышленных потребителей снизилась более чем на 23 – 26%. Следовательно, его стоимость теперь для них составляет от 2 713 гривен до 3 182 гривен за тысячу кубометров. Но в эту цену не входят НДС и расходы на транспортировку.