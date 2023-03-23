"Power" – это эмоциональная помощь стране: Феликс Черток рассказал о новинке бренда Green Day

Современный премиальный бренд водки GREENDAY представил новинку, получившую название "Power". Что известно о ее особенностях, рассказываем дальше.

Как отмечают в GRENDAY, "Power" – это эмоциональная помощь стране от известного водочного бренда. Новинка отличается от многих водок на патриотическую тематику и быстро находит новых поклонников, рассказывает 24 Канал. Им нравится сдержанный актуальный дизайн в стиле "милитари", за которым чувствуется мощь и энергия продукта, а также неизменное качество, которое выдерживает при всех трудностях GREENDAY.

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Слоган продукта отсылает к его названию. "Чтобы утро было хорошим, Украине нужна Сила", считают в GRENDAY. И это полностью соответствует концепту водки "Power".

"Мы несем ответственность за свои продукты, поэтому вкладываем весь свой профессионализм и опыт в развитие исключительного бренда, являющегося основой будущего успеха в этой области", – отмечает владелец компании по дистрибуции Торговый дом "АВ" Феликс Черток.

Компания Торгового дома "АВ" (ТМ Green Day) быстро отреагировала и приспособилась к современным реалиям, продолжая работать, несмотря на перебои со светом, недостаток рабочей силы, комплектующих. Следует заметить, что часть украинских территорий оккупирована и там не происходили продажи. К тому же, в марте-апреле 2022 года алкогольные напитки не продавались из-за запрета со стороны государства.

Несмотря на то, что рынок производства водки в Украине с начала войны значительно упал, все силы Торгового дома "АВ" были направлены на то, чтобы сохранить клиентов с которыми работает в течение многих лет, а также рабочие места для людей. В 2022 году судьба продаж Green Day осталась на довоенном уровне,

– комментирует Феликс Черток.

Он подчеркивает, что это дает уверенность, что утро будет хорошим, обязательно.